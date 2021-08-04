Двом російським генералам оголосили підозри через Іловайський котел
Джерело:Офіс генпрокурора
Двох російських генералів підозрюють у віроломному вбивстві захисників України під час Іловайського котла. Їх можуть оголосити в розшук.
Мовиться про заступника головнокомандувача сухопутних військ збройних сил Росії та начальника центрального командного пункту генштабу.
До речі СБУ повідомила про підозру заступнику міністра Росії через бої під Дебальцевим та Іловайськом
У чому підозрюють генералів
Військовим вручили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.
Генерали ігнорували гуманітарне право й нехтували людським життям, аби досягти своєї мети та окупувати Донбас. Відтак вони організували та здійснили віроломне вбивство українських захисників біля Іловайська під час їх виходу з оточення так званим "зеленим коридором".
Протягом 2014 – 2015 років підозрювані, керували підрозділами регулярних військ Росії та вели агресивну війну проти України.
Генералів можуть оголосити в розшук
Наразі вирішують питання щодо оголошення військових у розшук. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ.
Раніше до кримінальної відповідальності за співучасть в організації розстрілу українських воїнів також притягнули першого заступника начальника генштабу та його заступника.
Іловайський котел: що треба знати
- У серпні 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом.
- Російські військові підло обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити наші захисники.
- На жаль, загинули 368 наших воїнів, а ще 300 потрапили у ворожий полон.