Дворічній дитині відірвало ноги, багато поранених: наслідки авіаудару по Коростеню

Ніч проти 6 березня у Коростені, що на Житомирщині, була неспокійною. Приблизно о 2:00 російські загарбники обстріляли місто ракетами.

Про це повідомив міський голова Коростеня Володимир Москаленко, передає 24 канал.

Важливо Росіяни запустили ракети в житловий сектор на Житомирщині: фото руйнувань

Що відомо про жертв та постраждалих

Внаслідок російських обстрілів 1 людини загинула, ще 5 – отримали поранення.

Найжахливіше, що серед постраждалих 2-річна дитина, які відірвало 2 ніжки. Поранені перебувають у лікарні, – сказав Москаленко.

Додамо, що ворог випустив ракети по житловому сектору в Житомирській області. У місті Овруч зруйновані 15 приватних будинків. На місці атаки ворога працювали 10 рятувальників та 2 одиниці техніки.

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