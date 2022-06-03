Дворніков не виправдав надій, які на нього покладали у Росії, – Жданов

Російський генерал Олександр Дворніков більше не командує угрупуванням військ Росії в Україні. Він не виправдав надій, які на нього поклали у Кремлі.

Замість Дворнікова операцією в Україні тепер командує генерал Геннадій Жидко. Про те, що сталося з Дворніковим 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Дворніков не виправдав надій, які на нього покладали. Його усунули. Це вже третій очільник так званої "операції" (а по факту – війни). Герасімов не справився, Дворніков теж. А якщо вже замполіта ставлять командувати військами – то пиши пропало,

– вважає Жданов.

Тож він гадає, він теж не доб'ється виконання тих завдань, які на нього покладає Путін.

"Може й таке бути, що він єдиний, хто погодився на цю посаду. Тому що небойового генерала ставити на війну – заздалегідь програшна ситуація", – додав Жданов.

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Дворнікова усунули від командування

Президент Росії Володимир Путін призначив нового командувача військ в Україні, генерала Олександра Дворнікова у квітні, що багато хто розцінив як визнання того, що початковий військовий план РФ провалився.

За словами американських офіційних осіб, Дворніков спробував змусити розрізнені повітряні та наземні підрозділи РФ координувати свої атаки, але останні два тижні його не бачили, що змусило деяких чиновників США розмірковувати про те, як він відповідає за військові дії.

Більше тижня тому команда Conflict Intelligence Team від джерел серед солдатів дізналася, що замість Дворнікова операцією в Україні тепер командує генерал Геннадій Жидко, колишній командувач Східного військового округу, а нині заступник міністра оборони Росії з військово-політичної роботи.

Член команди розслідувачів Руслан Левієв зазначив, що не знає причин усунення Дворнікова і не може стверджувати, що це стало результатом якихось недоробок Дворнікова.

Раніше видання NYT повідомило, що є сумніви щодо того, чи продовжує відповідати за війну Росії проти України Дворніков, оскільки останні два тижні його не бачили.

Олександр Дворніков до 2016 року майже рік командував російськими військами у Сирії.