Двоє чоловіків намагалися втекти за кордон з купою готівки та золотими злитками

25 березня прикордонники Мукачівського загону затримали двох порушників. Вони намагалися перетнути кордон з Румунією поза пунктами пропуску.

У них з собою були золоті злитки, десятки тисяч євро, доларів та гривень. Наразі їх доставили до прикордонного підрозділу.

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Затриманими виявились громадяни України – батько та син 52 та 27 років.

Як відомо, вони прибули на Закарпаття з міста Харків. Мали намір перетнути кордон через річку Тиса. Втім, за інформацією Держприкордонслужби, військовослужбовці викрили їх за 30 метрів від кордону.

Під час огляду особистих речей чоловіків було виявлено:

майже 97 тисяч євро

понад 70 тисяч доларів США

більш як 90 тисяч гривень

3 золоті злитки загальною вагою 300 грамів

Зазначається, що прикордонники повідомили працівників митниці та передали їм виявленні цінності. Зараз встановлюють коло осіб, які можуть бути причетними до організації їх незаконного перетину кордону.



Двоє чоловіків, які хотіли втекти за кордон / Фото з фейсбуку ДПСУ



Готівка, яку мали при собі "втікачі" / Фото з фейсбуку ДПСУ



Злитки золота з якими хотіли втекти чоловіки / Фото з фейсбуку ДПСУ

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