Двоє малюків заживо згоріли на Вінниччині: відомі подробиці жахливої трагедії

У селі Верхівка, що у Вінницькій області, сталася страшна трагедія. У пожежі живцем згоріли 2 діток, ще 4 вдалося врятувати. Вогонь спалахнув, коли мама багатодітного сімейства копала картоплю.

Квартира, де мешкала сім'я, згоріла повністю. Першим пожежу помітив сусід Андрій, який стрімголов кинувся рятувати дітей.

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Я почув спочатку крики дитячі, а потім виглянув – побачив дим із цього вікна,

– розповів Андрій Хрітанков.

Він схопив драбину і побіг до охопленого полум'ям двоповерхового будинку. Там розташовані 4 квартири, але заселена була лише одна, де і жила родина.

Чоловік розповів, що коли підставив драбину до балкона помешкання, відразу побачив 2 старших дітей. Він витягнув їх з оселі, а тоді поліз за 2-річним малям, яке сиділо на підлозі.

На жаль, Андрій не зміг потрапити до кімнати в іншому кінці квартири, яка була охоплена полум'ям. Саме там спали 2 братиків. Тіла хлопчиків згодом дістали рятувальники. Загинуло 6-місячне немовля та 3-річний Ігор.

Коли зайнялась квартира, мама копала картоплю

Як вдалось з'ясувати, дітей мати ненадовго залишила самих. Сама ж разом зі старшим сином пішла накопати картоплі. Коли прибігла, то будинок вже був охоплений вогнем.

Найімовірніше, пожежа виникла через дитячі пустощі. У ДСНС припускають, що дитина могла гратися з сірниками в одній з кімнат, де найбільше вигоріли усі речі. Зокрема, – меблі та дитячі ліжечка.



Оселя тепер не придатна для проживання / Фото ДСНС

Сім'я стояла на обліку в соцслужбі

Родина переїхала у село на Вінниччині торік, а віднедавна потрапила на облік у соцслужбі.

Були у нас до неї претензії, продукти нехай є, але не такі, як це потрібно дітям, щоб було повноцінно. У приміщенні брудно, не випрано, а останнім часом у них пропала вода. Вона їх не купала, не доглядала, як потрібно,

– розповіла про 39-річну матір керівниця Служби у справах дітей Копайгородської селищної ради Катерина Костюк.

Глава селищної ради Людмила Кушнір каже, що жінка отримувала понад 20 тисяч на дітей, у них з'явилися гроші і стало легше.

"Але дуже її підкосило, що її співмешканець її залишив місяців два тому, і вона, можна сказати, втратила цікавість до життя", – додала жінка.

Поліція відкрила провадження

За фактом пожежі та загибелі неповнолітніх дітей поліція вже відкрила кримінальне провадження. Його кваліфікують як нещасний випадок. Наразі триває слідство.

Врятовані дітки наразі перебувають у районній лікарні. На щастя, у них немає опіків, лише – стрес і переляк.

Квартира родини більше не придатна для життя, тому соцслужби шукатимуть родині прихисток.