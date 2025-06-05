Підлітки сфотографувалися на памʼятнику жертвам Голодомору: поліція розпочала перевірку

У мережі з'явилася інформація про фото дівчат на пам'ятнику жертвам Голодомору. Підлітки нібито записували відео під російську музику.

У зв'язку з цим правоохоронці почали перевірку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліції Київської області.

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Що про це відомо

Під час моніторингу соціальних мереж у четвер, 5 червня, в одному із телеграм-каналів, правоохоронці виявили відповідну інформацію.

Двоє дівчат сфотографувалися на памʼятнику жертвам Голодомору. Крім того, у публікації зазначено, що підлітки нібито записували відео під музику окупанта,

– ідеться у повідомленні.

На тлі цього працівники поліції внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка та встановлення осіб учасників вищезгаданого інциденту.

До слова, нещодавно був ще один подібний інцидент, у телеграм-каналах ширилися відео, на якому 10 школярів співали російські пісні з ненормативною лексикою у туалеті навчального закладу та знімали свій виступ на телефон.