Двоє дорослих та троє дітей живцем згоріли у машині після обстрілів у Харкові

Росія завдала ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілів чимало загиблих.

Про наслідки обстрілу Харкова розповів міський голова Ігор Терехов.

"Сьогоднішній обстріл житлових районів Харкова показав – це не військова операція, а війна на знищення українського народу", – заявив Ігор Терехов.

Важливо У Харкові 4 людей вийшли зі сховища, щоб набрати води, і загинули

За його словами, лише 28 лютого після обстрілів у Харкові було поранено 37 людей, з яких троє – діти.

Є діти й серед загиблих.

"Родина, двоє дорослих і троє дітей, живцем згоріли у машині. Це, дійсно, жах. І ми разом маємо пережити це", – заявив Ігор Терехов.

Терехов не розповів, де саме сталася трагедія. Цілком можливо, що це саме та родина, яка загинула в автомобілі, коли російські війська з "Градів" обстріляли місто. Зробили вони це в той час, коли між країнами відбувалися переговори.

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