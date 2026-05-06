Два естонці кригою перебрались до Росії, щоб попросити притулку, але опинилися в СІЗО, – ЗМІ

Двоє громадян Естонії перетнули кордон з Росією, за що були заарештовані й утримуються в СІЗО. Що цікаво, що чоловіки роками поширювали наративи російської пропаганди.

Про невдалий "вояж" двох естонців розповідає Eesti Ekspress.

Як двоє естонців опинились у Росії?

Зазначимо, що російські пропагандистські канали люблять розповідати історії про те, як жителі країн Балтії тікають до Росії від "дискримінації".

За даними розслідування ЗМІ, нещодавно двоє громадян Естонії взимку перейшли замерзле озеро, щоб потрапити до Росії і попросити про притулок. Але замість притулку обидва отримали перебування в СІЗО міста Пскова і обвинувачення у незаконному перетині кордону.

Один з них 26 січня опублікував у соцмережах фото стовпа посеред сніжної рівнини. Під дописом був підпис "Через. :D:D:D:D:D". Згодом з’ясувалося, що автор фото перейшов по замерзлому Чудському озеру з Естонії до Росії. Він пройшов 80 метрів углиб російської території, перш ніж прикордонники його затримали.

Через тиждень, в ніч на 1 лютого, ще один чоловік вийшов на лід з берега Естонії. Прикордонники помітили сліди, які вели вглиб Росії. Обидва попросили Росію про міжнародний захист. Їх затримали у справі про незаконний перетин кордону до 2 червня.

Що відомо про конспіролога-прихильника Росії?

Перший затриманий 42-річний Рандо (ім'я змінене для розслідування) – "затятий злочинець". Саме так він представлявся на телешоу Märgatud Eestis у січні 2025 року. У період з 2007 по 2012 роки його кілька разів засуджували за п'яні бійки, крадіжки та пограбування. Одного разу він без причини напав на незнайому людину в торговому центрі. На телебаченні він стверджував, що вже багато років живе чесно й працює будівельником.

Члени сім'ї повідомили, що він народився з особливими потребами. Кілька разів Рандо перебував у психіатричній клініці, одного разу він провів там понад два роки. Часом здавалося, що чоловіку вдалося поліпшити своє життя. Проте коли Рандо перестав приймати ліки, його стан знову погіршувався.

Він був переконаний, що держава і соціальні працівники систематично грабували людей з особливими потребами. "Так, у нього була ця одержимість. Він говорив про це лише" - підтвердив друг чоловіка. Рандо виставляв відео в соціальних мережах, в яких він звинувачував чиновників та соціальні служби Естонії, нібито вони грабують людей під опікою.

Після вищезгаданого ефіру поведінка Рандо стала більш агресивною. Його відео містили погрози естонській владі та параноїдальні теорії змов. Він стверджував, що в Естонії люди з особливими потребами піддавалися сексуальному насильству, яке приховувала держава. Поліція провела перевірку, але не знайшла ніяких доказів.

Рандо також мав проросійські погляди. Він чекав вторгнення росіян, яким він дасть інформацію про злочини, скоєні Естонією та обіцяв поїхати в Росію. У січні 2026 року чоловік увірвався в муніципалітет Вальга і почав викладати свої конспірологічні теорії. Перед від'їздом він заявив, що за національністю він росіянин і готовий домагатися справедливості в Росії. Через два з половиною тижні Рандо перетнув кордон.

Що відомо про другого естонця, який перетнув кордон з Росією?

Другий чоловік – 25-річний Данило (ім'я теж змінене). Під час перетину кордону хлопець не взяв із собою ніяких речей: ні документів, ні телефону, ні навіть паспорту. Його мати розповіла, що син ставав дедалі більш замкнутим. Він все життя прожив в Естонії, проте не вивчив мову, що заважало працевлаштуванню.

Після втрати останньої роботи він почав говорити, що хоче переїхати до Росії. Мати зізнається, що у сина, можливо, були проблеми з ментальним здоров'ям, посилені алкоголем.

Міністерство закордонних справ Естонії 21 квітня повідомило, що Рандо, який просив притулку в Росії, передумав і звернувся за допомогою до естонських дипломатів. Чи зробив те саме Данило, поки невідомо.

Що відомо про іноземців, які їдуть в Росію?