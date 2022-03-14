Двоє громадян Китаю намагалися вивезти з України немовлят без документів

Двоє громадян Китаю намагалися вивезти двох немовлят з України. Жодних документів на малюків у них не було.

Прикордонники припинили спробу вивезення немовлят. Зараз цим питанням займається Національна поліція України.

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Інцидент трапився у пункті пропуску "Порубне", що у Чернівецькій області.

Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України до Румунії з двома малесенькими дітьми. Як виявилося, незадовго до цього обоє китайців прибули до нашої країни без малечі. Це з'ясували працівники Державної прикордонної служби.

Втім, відповісти на питання "звідки у них взялися діти" іноземці не змогли. Тепер це питання з'ясовують у Нацполіції.



Одне із немовлят, яке намагалися вивезти без документів / Фото з фейсбуку ДПСУ



Друге немовля, яке намагалися вивезти без документів / Фото з фейсбуку ДПСУ

Повний текст допису ДПСУ у Фейсбук:

Прикордонники припинили спробу вивезення з України громадянами Китаю немовлят без документів

У пункті пропуску «Порубне», що у Чернівецькій області, прикордонники припинили спробу іноземців вивезти з України немовлят.

Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію з двома малесенькими дітьми. Жодних документів на немовлят в іноземців не було.

Співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що незадовго перед цим обоє китайців прибули на територію нашої країни без малечі.

Звідки у них взялися діти іноземці відповісти не змогли. Тепер це питання з’ясовуватимуть співробітники Національної поліції.