Двоє людей загинули через обстріл у Таврійську на Херсонщині: є поранені

Двоє людей загинули та ще троє постраждали внаслідок ракетного обстрілу на Херсонщині. Місцеві люди постраждали, бо хотіли на все подивитися.

Про це повідомив журналіст Олег Батурін на своїй сторінці у фейсбуці.

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У всіх осколкові поранення

Відомо, що двоє цивільних загинули, ще троє – постраждали. Їх оперативно доставили в лікарню Каховки: одна людина у важкому стані, двоє – середньої важкості.

Збили над Плодовим ракету, місцеві вийшли подивитися, і ось наслідок – пояснили лікарі, – написав Олег Батурін.

Нагадаємо, нещодавно українські військові ліквідували 54 окупантів та багато ворожої техніки на Херсонському та Миколаївському напрямках.

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