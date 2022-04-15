Двоє людей загинули через обстріл у Таврійську на Херсонщині: є поранені
15 квітня 2022 , 12:05Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олега Батуріна
Двоє людей загинули та ще троє постраждали внаслідок ракетного обстрілу на Херсонщині. Місцеві люди постраждали, бо хотіли на все подивитися.
Про це повідомив журналіст Олег Батурін на своїй сторінці у фейсбуці.
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У всіх осколкові поранення
Відомо, що двоє цивільних загинули, ще троє – постраждали. Їх оперативно доставили в лікарню Каховки: одна людина у важкому стані, двоє – середньої важкості.
Збили над Плодовим ракету, місцеві вийшли подивитися, і ось наслідок – пояснили лікарі, – написав Олег Батурін.
Нагадаємо, нещодавно українські військові ліквідували 54 окупантів та багато ворожої техніки на Херсонському та Миколаївському напрямках.
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