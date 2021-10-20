Двоє українців почубилися в літаку з Харкова до Кракова: одного вивели в кайданках
Джерело:прикордонна служба Польщі
Українські громадяни влаштували бійку на борту літака, який летів з Харкова до Кракова. Через це їх затримали польські прикордонники.
До прикордонників звернувся капітан повітряного судна. Він повідомив їм про проблеми з пасажирами-дебоширами.
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Що сталося на борту літака
Екіпаж літака розповів, що між двома українцями спалахнула суперечка. Словесною перепалкою не обійшлося, конфлікт згодом переріс у фізичну агресію. Спочатку пасажирів намагалися вгамувати капітан літака та члени екіпажу. Втім, коли зрозуміли, що самотужки зробити цього не можуть, звернулися до прикордонників.
Іншу українку польська прикордонна служба звинувачує в тому, що вона "посилювала нервову атмосферу серед інших пасажирів". Все тому, що вона записувала інцидент на відео, попри те, що стюардеса закликала цього не робити.
Агресивних пасажирів покарали
Коли літак приземлився в міжнародному аеропорту Краків – Баліце, на його борт зайшли польські прикордонники. Вони наказали агресивним пасажирам покинути повітряне судно. Один із українців відмовився, через це до нього довелося застосувати засоби фізичного тиску. Чоловіка вивели з літака у кайданках.Довідка. Громадян України, які влаштували бійку, оштрафували. Водночас пасажирка, яка знімала конфлікт на відео, відмовилася сплачувати штраф. Через це прикордонники направили її справу до суду.