Двоє українців почубилися в літаку з Харкова до Кракова: одного вивели в кайданках

Українські громадяни влаштували бійку на борту літака, який летів з Харкова до Кракова. Через це їх затримали польські прикордонники.

До прикордонників звернувся капітан повітряного судна. Він повідомив їм про проблеми з пасажирами-дебоширами.

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Що сталося на борту літака

Екіпаж літака розповів, що між двома українцями спалахнула суперечка. Словесною перепалкою не обійшлося, конфлікт згодом переріс у фізичну агресію. Спочатку пасажирів намагалися вгамувати капітан літака та члени екіпажу. Втім, коли зрозуміли, що самотужки зробити цього не можуть, звернулися до прикордонників.

Іншу українку польська прикордонна служба звинувачує в тому, що вона "посилювала нервову атмосферу серед інших пасажирів". Все тому, що вона записувала інцидент на відео, попри те, що стюардеса закликала цього не робити.

Агресивних пасажирів покарали

Коли літак приземлився в міжнародному аеропорту Краків – Баліце, на його борт зайшли польські прикордонники. Вони наказали агресивним пасажирам покинути повітряне судно. Один із українців відмовився, через це до нього довелося застосувати засоби фізичного тиску. Чоловіка вивели з літака у кайданках.

Громадян України, які влаштували бійку, оштрафували. Водночас пасажирка, яка знімала конфлікт на відео, відмовилася сплачувати штраф. Через це прикордонники направили її справу до суду.