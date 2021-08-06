"Дядько хороший, не бійтеся, дам морозиво": на Закарпатті чоловік заманює дітей у чорне авто
Джерело:фейсбук Діани Мокар
У Виноградові, що на Закарпатті, чоловік їздить вулицями міста автомобілем і заманює в нього дітей. Зловмисник пропонує їм дороге морозиво.
У мережі про інцидент повідомила його очевидиця. Жінка зазначила, що 5 серпня у Виноградові, на вулиці Першотравневій біля кладовища чоловік на чорній затемненій машині хотів викрасти дітей.
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На Закарпатті чоловік заманює дітей в авто
Чоловік вийшов з автомобіля пропонував морозиво моїм дочкам і кликав їх до машин,
– розповіла жінка.
Вона додала, що почула це, бо йшла позаду дівчаток. Тоді пані Діана підбігла до зловмисника та запитала його: чому він пропонує її дітям морозиво. На що той відповідь: просто так.
У коментарі ТСН жінка уточнила, що "гостинці" невідомий витяг із багажника Opel. "Дядя хороший, не бійтеся мене, я дам вам дороге морозиво", – говорив він, простягаючи морозиво дітям.
На чоловіка вже заявили в поліцію
На вигляд йому, за словами очевидиці, приблизно 30 років, зловмисник – високий блондин. Жінка викликала на місце поліцію і написала заяву.
Вона закликає батьків наглядати за дітьми, аби вони не стали жертвами зловмисника.Зверніть увагу! Нещодавно в селищі Старий Салтів Харківської області знайшли тіло 6-річної Мирослави Третяк. Попередньо, дівчинку зґвалтували та вбили. У злочині підозрюють 13-річного сусіда школярки.