Дякуємо за підтримку 24 каналу: наша боротьба триває, а допомога досі потрібна

З 24 лютого редакція 24 каналу цілодобово працює, аби ви, наші читачі та глядачі, знали все про героїчну боротьбу українського народу з російськими загарбниками. Ми дякуємо вам за підтримку та просимо й надалі допомагати нам тримати інформаційний фронт.

Кожна ваша гривня – дуже цінна для нас. Ми відчуваємо та бачимо вашу підтримку, яка дозволяє нам продовжувати боротьбу на інформаційному фронті аж до перемоги.

На жаль, через війну ми втратили головне джерело доходів – рекламу. А нашим працівникам та їхнім рідним, багатьом з яких довелося залишити рідний дім, потрібні засоби для існування.

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перейдіть за посиланням та оберіть суму добровільного внеску, гроші можна перерахувати будь-яким зручним вам способом оплати – Google Pay, Apple Pay, Fondy, підтримати 24 канал можна і за допомогою банківського переказу – у гривнях, доларах, євро та польських злотих.

Ми цілодобово інформуємо вас про перебіг війни, яку Росія розв'язала на нашій землі. Новини на каналі, тексти на сайті, дописи у соцмережах, стріми на ютубі – усе це ми тепер створюємо завдяки вашій небайдужості до 24 каналу.

Аби вистояти у боротьбі проти фейків та пропаганди, ми потребуємо вашої подальшої підтримки. Оперативна та правдива інформація — зброя. Підтримайте нас, щоб ця зброя ніколи не закінчилася!

Звернення колективу 24 каналу

що про усі надходження та видатки ми регулярно звітуватимемо.

Головна редакторка сайту Ольга Консевич зазначила, що 24 канал вперше опинився у ситуації, коли довелося звертатися до небайдужих до долі України людей.

Зараз складно всім, не тільки журналістам, тому просити по допомогу було емоційно непросто. Хвиля підтримки з різних куточків світу дала нам надію й допомогла відчути цей потужний сигнал про те, що якісна журналістика потрібна, а за правду варто боротися,

– наголосила вона.

Майбутнє України небайдуже всім, хто обрав прогресивний розвиток замість архаїки війни, людські життя – замість ненависті пропаганди. "Дякую кожному за цей внесок – він надихає", – підсумувала головна редакторка сайту.

Digital-директор 24 каналу Денис Зеленов звернув увагу, що команда журналістів 24 каналу вже місяць в цілодобовому режимі продовжує боротьбу на інформаційному фронті.

Ми розповідаємо правду про жахи війни путінської Росії не тільки українцям, а й всьому світу. Протягом місяця наш сайт, соцмережі, YouTube і телеканал прочитали чи переглянули десятки мільйони людей в багатьох країнах,

– розповів він.

Зеленов додав, що саме від 24 каналу вони отримали важливу інформацію, яка зберегла людям життя. Крім того, журналісти продовжують спростовувати фейки кремлівської пропаганди. "Ми робимо велику справу, але нам необхідна підтримка наших читачів. Зараз ми на 100% залежимо від фінансових внесків нашої аудиторії й кожна пожертва допоможе нам якомога довше вести інформаційну війну проти Росії", – зазначив digital-директор 24 каналу.

Телеведуча Катерина Соляр нагадала слова, якими вона щоразу розпочинає ефір: "Величний народе Величної країни".

Бо так відчуваю. Бо саме такими ви є. І це не мої слова, це слова усього світу, який надихається нами. Тож і я хочу вчергове сказати всім вам дякую. За те, що підтримуєте, за те, що надихаєте, за те, що пишете, і за те, що допомагаєте фінансово,

– сказала ведуча.

Вона наголосила, що поміч зараз потрібна не лише славетним Збройним Силам, а й інформаційному фронту: "Але ВИ, саме ВИ, підставили нам своє плече, щоб ми продовжували приходити до вас в дім і з екранів телевізорів доносити новини про здобутки України. Слава Україні. Слава українським Героям! Смерть клятим ворогам! Давайте разом продовжувати вести лік часу, до самознищення Росії".

У цей непростий час нас підтримують й українські знаменитості – Святослав Вакарчук, JULIK, Оля Цибульська, Олександр Божик, Наталка Карпа, "Антитіла", "МЕРІ", ROXOLANA. Вони закликають інших також допомагати 24 каналу.