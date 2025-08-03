У неділю, 3 серпня, в Україні відзначають День Повітряних сил. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до українських захисників із подякою та словами підтримки.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський у привітанні?

Сьогодні, 3 липня, в Україні відзначають День Повітряних сил. З цієї нагоди Зеленський привітав українських захисників.

День нашої вдячності кожному й кожній, хто відбиває російські атаки, знищує ворожі літаки, ракети та дрони. Завдає ударів по фронту з повітря. Всім, хто щодня та щоночі бореться проти російського терору,

– йдеться у повідомленні.

Привітання Зеленського з Днем Повітряних сил: дивіться відео

Президент подякував не лише пілотам, а й інженерам, технічному персоналу, зенітникам, інструкторам, всім, хто допомагає та "людям, які показують результат у захисті України".

"Вічна шана й пам’ять усім нашим воїнам, які не повернулися з завдань і загинули, захищаючи життя", – додав президент.

Також у своїх соцмережах слова вдячності оборонцям неба висловили голова ОП Андрій Єрмак, Сухопутні війська, колишній головнокомандувач України та посол у Великій Британії Валерій Залужний і міністр оборони Денис Шмигаль.