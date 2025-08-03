"Дякую кожному й кожній": Зеленський привітав українських воїнів у День Повітряних сил
- Президент Зеленський привітав українських воїнів з нагоди Дня Повітряних сил, подякувавши за їхню боротьбу проти російської агресії.
- Він відзначив внесок пілотів, інженерів, технічного персоналу та всіх, хто працює на захист України, а також вшанував пам'ять загиблих воїнів.
У неділю, 3 серпня, в Україні відзначають День Повітряних сил. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до українських захисників із подякою та словами підтримки.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Що сказав Зеленський у привітанні?
Сьогодні, 3 липня, в Україні відзначають День Повітряних сил. З цієї нагоди Зеленський привітав українських захисників.
День нашої вдячності кожному й кожній, хто відбиває російські атаки, знищує ворожі літаки, ракети та дрони. Завдає ударів по фронту з повітря. Всім, хто щодня та щоночі бореться проти російського терору,
– йдеться у повідомленні.
Привітання Зеленського з Днем Повітряних сил: дивіться відео
Президент подякував не лише пілотам, а й інженерам, технічному персоналу, зенітникам, інструкторам, всім, хто допомагає та "людям, які показують результат у захисті України".
"Вічна шана й пам’ять усім нашим воїнам, які не повернулися з завдань і загинули, захищаючи життя", – додав президент.
Також у своїх соцмережах слова вдячності оборонцям неба висловили голова ОП Андрій Єрмак, Сухопутні війська, колишній головнокомандувач України та посол у Великій Британії Валерій Залужний і міністр оборони Денис Шмигаль.