Дзеркала, а не вікна: чому Росія провалила підготовку війни проти України

Через секретність підготовки так званої "російської військової операції", а насправді – війни проти України – постраждала її експертиза.

Якщо ви не можете ставити експертам прямі запитання та відверто обговорювати з компетентними людьми отримані відповіді, ви неминуче отримаєте викривлену картину реальності.

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Повний "одобрямс"

Російський лідер звик діяти в манері секретних спецоперацій, але настає момент, коли секретність перестає бути синонімом ефективності та стає її протилежністю.

Відповідь, яка підтверджує погляди начальника, у системі, на кшталт російської, давати простіше та приємніше. А що начальство справді пустить у хід армію та ще й у таких масштабах ті, кого питали, самі серйозно не вірили, тому погоджувалися.

При цьому протягом довгого часу було досить багато відкритих розмов і обговорень компетентними людьми на різних майданчиках, того, чим все це може обернутися. Але у світі, де секретність синонім серйозності, розмови та публікації на відкритих майданчиках не приймалися всерйоз.

Російський лідер не міг відверто обговорювати тему масштабного введення військ в Україну з досить широкими для вірного вирішення кола осіб – навіть військовими, не кажучи про економістів, і закономірно отримав відбиток власних уявлень про реальність, а не щільніший контакт з нею. Дзеркала, а не вікна.

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