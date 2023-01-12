Дзеркало стану російського флоту: чому "Адмірал Кузнецов" перебуває постійно в ремонті

Повідомляється, що єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнецов" перебуває у критичному стані. Його ніяк не можуть його відремонтувати.

Цей корабель був побудований на Миколаївському суднобудівельному заводі. У 1991 році він прийшов на зовнішній рейд Севастополя. Фактично, командир корабля його викрав на північний флот Росії. Він не виконав наказ президента України перебувати на місці, і через два місяці корабель був на північному флоті. Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко.

Варте уваги У росіян "підгорає": на єдиному авіаносці "Адмірал Кузнєцов" спалахнула пожежа

"Адмірал Кузнецов" демонструє стан Росії

За словами Риженка, судно було побудовано під певні технічні стандарти обслуговування, що мало проводитись підприємством, яке виготовило цей корабель. Там дуже цікава енергетична установка – котлотурбінна (парові котли).

Потрібні фахівці, які знають, як ці механізми працюють. Коли корабель прийшов на північний флот, почався дуже серйозний економічний колапс. Впродовж тривалого часу він просто стояв біля пірса, нормального обслуговування не було,

– наголошує заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках.

Згодом його дещо реанімували. Він трохи походив по півночі Росії, каже військовий експерт, одного разу вийшов у Середземне море – втопив там два літаки під час проведення операцій і повернувся. Після цього судно перебуває у тривалому ремонті.

З відкритих російських джерел відомо, що було дуже багато скандалів щодо ремонту корабля. Спершу була пожежа, потім на нього впав плавучий кран, згодом втонув єдиний плавдок, на якому можна проводити ремонт. Крім того, були махінації з коштами.

Термін здачі цього корабля постійно переносяться. Зараз йдеться про те, що, можливо, він вийде 2024 – 2025 роках, коли йому буде практично 35 років служби. Це постійно затягується,

– зазначає Риженко.

"Обладнання там 80-х років, відтак суттєвої конкуренції він не має, попри те, що там, можливо, і є авіакрило", – стверджує фахівець.

Відповідно до нової морської доктрини росіяни планують будівництво 3 авіаносців, які можуть коштувати близько 12 мільйонів доларів кожен. Це навіть без інфраструктури, лише платформа.

"Адмірал Кузнецов" показує, що стан промисловості такий, що вони не можуть відремонтувати 40-річний авіаносець – не те що побудувати нові. Це таке собі дзеркало стану загального стану російського флоту, а, можливо, і всієї Росії. Без кінця щось латають, але результату не дуже багато", – підсумував Риженко.

Авіаносець може затонути: військові та суднобудівники звинувачують один одного