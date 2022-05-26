"Джавелінщики" знищили 5 російських танків й багато броньованих машин: промовисте відео
Українські захисники вже 92 день продовжують героїчну боротьбу за Україну у протистоянні з російськими окупантами.
Українські воїни щодня знищують ворожу техніку, а самі росіяни, які вторглися в Україну, залишають її "двохсотими", "трьохсотими" або ж потрапляють у полон до українських бійців, передає 24 канал.
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Техніка перетворюється на металобрухт
95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" вже знищила чимало ворожої техніки.
Головний сержант десантно-штурмового батальйону цієї бригади зазначив, що хоч його підрозділ не великий, але група "джавелінщиків" успішно знищила п’ять танків й близько десятка броньованих машин.
Озброївшись протитанковими комплексами, десантники полюють на ворожу бронетехніку й танки. А успішно виконувати військові завдання їм допомагають не лише "Джавеліни", а й вміло обладнані засідки та зібранні бригадою розвіддані. Після такого комплексу ворожа техніка перетворюється на металобрухт.
За словами головного сержанта 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, його підрозділом було знищено 5 танків, 4 БМП та БТР. До слова, сержант вже отримав кілька державних нагород за мужність та героїзм.
Як "джавелінщики" знищують ворожу техніку: відео
Нагадаємо, що вчора командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що миколаївські десантники знищили декілька одиниць бойових броньованих машин російських військових, а екіпаж згорів разом з технікою.
Українські захисники чудово справляються й з ворожими безпілотниками. Сьогодні, 26 травня, у Харківській області поблизу державного кордону з Росією українські військові збили два російських безпілотники типу "Орлан". Відомо, що це була робота нашої системи протиповітряної оборони.
Втрати ворога: актуальні дані
У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 26 травня кількість ліквідованих російських окупантів зросла до 29 600.
- Лише впродовж минулої доби російські загарбники втратили 10 танків, 22 бойові броньовані машини та 11 артилерійських систем.
Загальні втрати росіян за період з 24 лютого
- танків – 1315 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3235 одиниць;
- артилерійських систем – 617 одиниць;
- РСЗВ – 201 одиниця;
- засоби ППО – 93 одиниці;
- літаків – 206 одиниць;
- гелікоптерів – 170 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 одиниці;
- крилаті ракети – 114 одиниць;
- кораблі /катери – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 одиниць;
- спеціальна техніка – 47 одиниць.
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