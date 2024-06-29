Штаб оборони Канади вперше очолить жінка

В Канаді новим начальником Штабу оборони стане жінка. Це перший подібний випадок в історії країни.

Вперше з 60-х років посаду займе жінка

Видання посилається на власні джерела. Посада існує в Канаді з 1964 році, з того часу її обіймала 21 особа, усі – чоловіки.

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Генерал-лейтенанта Джені Карігнан призначено новим начальником Штабу оборони Канади. Вона перша жінка, яка командуватиме Збройними силами Канади,

– повідомило джерело.

Зазначають, що Карігнан запропонували обійняти посаду у середу і вона її прийняла. Офіційно про призначення Карігнан, імовірно, буде оголошено 2 липня.

Що відомо про Карігнан

Досі Карігнан очолювала департамент професійного поводження й етикету Збройних сил Канади, який займається зміною внутрішньої культури у військовому середовищі.

У 1986 році вона вступила до Військового коледжу, а у 2016-му стала першою бойовою жінкою-генералом.

Карігнан служила на Голанських висотах, розташованих між Ізраїлем та Сирією, а також у Боснії й Герцеговині та Афганістані. При цьому обіймала низку керівних посад у війську, зокрема була начальником операційного департаменту у Генштабі.