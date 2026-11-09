Ворог України: хто з політиків Білого дому планує боротись за президентське крісло у 2028 році

Розгромна поразка республіканців на проміжних виборах до Конгресу посилила боротьбу за владу у Вашингтоні та оголила серйозний розкол у команді Дональда Трампа. Один із найвпливовіших високопосадовців Білого дому вже розпочав підготовку до майбутніх президентських виборів 2028 року, намагаючись відмежуватися від невдач чинного глави держави.

Про це 24 Каналу розповів професор міжнародної політики Інституту Клінтона при Університетському коледжі Дубліна Скотт Лукас, зазначивши, що водночас погляди цього політика несуть відверту небезпеку для подальшої підтримки та безпеки України.

Як Венс дистанціюється від Трампа?

За словами експерта, тут мовиться про Джей Ді Венса, який зараз є віцепрезидентом. Наразі він намагається використати кризу всередині Республіканської партії, перекладаючи провину за поразку на війну проти Ірану на соратників, зокрема держсекретаря Марко Рубіо. Венс наголошує на тому, що від самого початку виступав проти цієї військової кампанії, хоча й не робив спроб її зупинити.

Джей Ді Венс не хоче, щоб ця поразка підірвала його президентську кампанію у 2028 році. Тож натомість він дивиться, як можна використати це, щоб забезпечити собі особливу позицію, особливе місце для тієї кампанії,

– зауважив Лукас.

Професор додав, що Венс прагне представити себе єдиним надійним лідером і навіть намагався налагодити контакти з Тегераном через посередників за кілька днів до виборів. Проте Дональд Трамп поки не поспішає публічно підтримувати наступника й стримано реагує на його президентські амбіції, заявляючи журналістам, що не знає, чи той балотується.

Скотт Лукас звернув увагу на те, що можливе зміцнення позицій віцепрезидента створює серйозні виклики для Києва. Його зовнішньополітичні погляди можуть суттєво послабити трансатлантичну підтримку.

Ми повинні чітко усвідомлювати, що Джей Ді Венс є ворогом безпеки України. Він є ворогом безпеки Європи. Він чітко висловив цю позицію в лютому 2025 року, коли сказав, що Європа має дбати про себе сама, і це ніяк не стосується Сполучених Штатів,

– підкреслив експерт.

Також аналітик зазначив, що боротьба за владу зачепить й інших членів команди Білого дому. Зокрема, держсекретар Марко Рубіо не може балотуватися в президенти, залишаючись на посаді, тому цілком імовірною є його відставка.

Скотт Лукас про наміри Венса: дивіться відео