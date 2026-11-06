Правнук нафтового магната і колишній сенатор: у США помер Джей Рокфеллер

У Вашингтоні у віці 89 років помер колишній сенатор-демократ і губернатор Західної Вірджинії Джон "Джей" Рокфеллер IV. Він був правнуком нафтового магната Джона Рокфеллера та представником однієї з найвідоміших родин США.

Про смерть колишнього сенатора 6 листопада повідомило агентство Reuters.

Що відомо про смерть Джея Рокфеллера?

Рокфеллер помер у п'ятницю, 6 листопада, у власному будинку у Вашингтоні, округ Колумбія. Представники родини не розкрили причину його смерті.

Рокфеллер був відомим демократом із ліберальними поглядами. У 1984 році його вперше обрали до Сенату США від Західної Вірджинії, де він згодом відпрацював п'ять шестирічних термінів. До цього політик протягом двох термінів обіймав посаду губернатора штату.

На державній службі Рокфеллер зосереджувався на розширенні доступу американців до медичного обслуговування, боротьбі з бідністю та забезпеченні медичних пільг для шахтарів. Також він працював над підтримкою ветеранів армії США.

Зокрема, сенатор відіграв важливу роль у розробці програми, яку започаткували у 1997 році. У її межах федеральний уряд допомагає штатам забезпечувати медичне страхування для мільйонів дітей, які не мають страховки.

Водночас у політичній кар'єрі Рокфеллера були й суперечливі рішення. У 2002 році він підтримав пропозицію президента-республіканця Джорджа Буша-молодшого щодо початку війни в Іраку. Однак згодом політик пошкодував про своє голосування.

Очолюючи комітет Сенату з питань розвідки, Рокфеллер звинуватив адміністрацію Буша в тому, що вона втягнула США у війну на "помилкових підставах".

Джей Рокфеллер був правнуком нафтового магната Джона Д. Рокфеллера – засновника однієї з найвідоміших американських династій. До цієї родини також належав дядько політика Нельсон Рокфеллер, який був 41-м віцепрезидентом США.