Невідомий проник у будинок радника Байдена з нацбезпеки, – WP

У Сполучених Штатах розслідують справу щодо непомітного проникнення невідомого у приватний будинок одного з радників президента Джозефа Байдена. Власне, йдеться про помешкання Джейка Саллівана.

Секретна служба США розпочала розслідується проникнення в будинок радника з національної безпеки Білого дому Джейка Саллівана. Стався інцидент просто-таки посеред ночі, близько 03:00, наприкінці квітня 2023 року.

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Зловмисник був п'яний

Як написали американські журналісти, Джейк Салліван зіткнувся з цим незнайомцем та наказав йому піти. Водночас джерела зазначають, що слідів проникнення в помешкання не було зафіксовано.

Салліван має цілодобову службу секретної служби. Але агенти, які стояли біля будинку, не знали, що зловмисник проник у будинок, розташований у районі Вест-Енд у Вашингтоні. Довідались вони про це, коли чоловік уже пішов і Салліван вийшов на вулицю, щоб проінформувати їх про це,

– написали у виданні The Washington Post.

Окрім того, з посиланням на власні джерела там припустили, що, ймовірно, зловмисник був у стані алкогольного сп'яніння та не розумів, де він перебуває.

Зазначимо, що Салліван обіймає посаду радника Байдена з національної безпеки з початку його президентства.

Водночас в адміністрації колишнього глави держави Барака Обами Салліван консультував Байдена з питань національної безпеки. Тоді теперішній американський лідер був віцепрезидентом.

Також Салліван працював головним помічником тодішньої держсекретарки Гілларі Клінтон. У 2016 році політикиня брала участь у президентських виборах – Салліван активно їй у цьому допомагав.

Схожий інцидент

ЗМІ стверджують, що немає жодних доказів того, що ця особа знала Саллівана або намагалася заподіяти йому шкоду. Однак в службі охорони дуже занепокоєні через цю ситуацію. Тому й розпочалось розслідування цієї справи.

У виданні The Washington Post минулого року повідомляли, що невідомі вдерлися у будинок уже колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Камери зафіксували це в режимі реального часу, однак інцидент не одразу помітили в командному центрі у Вашингтоні.