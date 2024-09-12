Ексгравцю Ліверпуля та збірної Франції загрожує арешт: деталі скандалу із зіркою фільму "Таксі"
Джерело:RMC Sport
Відомий нападник Джибріль Сіссе має проблеми із законом. Француза спіймали на ухилянні від сплати податків.
П'ять років тому відомий футболіст Джибріль Сіссе завершив кар'єру гравця. Француз починав тренерську кар'єру в Осері, але тепер опинився в епіцентрі неприємної ситуації.
До теми Лідер Ліверпуля поліз у масову бійку фанатів і отримав по голові: зашкварне відео з Копа Америка
Проблеми із законом
Французькі ЗМІ повідомляють, що Сіссе загрожує арешт та великий штраф. Джибріль підозрюється у порушенні закону через незареєстровані доходи.
Засідання суду по справі відбулось у Бастії. Сам француз на нього не з'явився, проте це не завадило висунути йому звинувачення у шахрайстві та зловживанні корпоративним правом.
Прокуратура вимагає заарештувати Джибріля на один рік умовно та накласти на нього штраф у розмірі 100 тисяч євро. Остаточне рішення щодо вироку Сіссе буде прийняте 13 листопада.
Читайте також Дівчина сходила на побачення з фанатом Ліверпуля: його відлякали її трусики
Кар'єра Джибріля Сіссе
Нагадаємо, що за свою кар'єру француз пограв за Осер, Ліверпуль, Марсель, Сандерленд, Лаціо, Панатінаїкос, КПР, Аль-Гарафу, Кубань, Бастію, Сен-Перруа та Івердон. Разом із англійським клубом Сіссе ставав переможцем Ліги чемпіонів та Суперкубка УЄФА.
Також Джибріль вигравав бомбардирські перегони у чемпіонаті Франції та ставав чемпіоном Греції. Крім того, форвард має у своєму активі 41 матч та 9 голів за збірну Франції.
Цікаво. що Сіссе засвітився і у кінематографі. У 2007 році Сіссе в якості зіграв роль камео у фільмі "Таксі 4", де ефектно прибув на машині прямо на поле перед матчем.