Про це йдеться в серпневому дослідженні Інституту масової інформації.

За даними ІМІ, у стрічках анонімних каналів реклама брендів сусідить із замовним негативом проти компаній, а майже ідентичні тексти в кількох каналах з невеликим інтервалом можуть свідчити про скоординоване поширення контенту.

Пам'ятку з ознаками замовних матеріалів ІМІ розробляв ще для передвиборчої джинси, однак, як окремо зазначає інститут, замовні матеріали можуть бути як позитивного, так і негативного характеру – тож ті самі критерії працюють і для "викривальних" текстів проти бізнесу.

Свіжим прикладом такої схеми, як пише Regionews, є публікації проти Сергія Тігіпка та групи ТАС: одна вийшла від громадської організації, зареєстрованої в січні 2025 року, де засновник і керівник – одна особа, а джерела фінансування невідомі, друга – в анонімному каналі.

"Коли невідомо, хто платить авторам, невідомо, чиї інтереси читаєш", – зазначає видання.

Своєю чергою у групі ТАС повідомили про масові спроби домовитися з каналами про розміщення нових вигаданих матеріалів.