Новий етап у допомозі для України: Байден терміново скликає лідерів Конгресу

США продовжують підтримувати Україну у її боротьбі за свою свободу. ЗМІ повідомляють, що Джо Байден запросив лідерів Конгресу в Білий дім. Там має відбутися обговорення допомоги для України.

У Сенаті парламентарі витратили декілька місяців, аби обговорити потенційну двопартійну угоду. Мовиться про нові обмеження прикордонної та імміграційної політики. Це відбувається у межах запиту Байдена про виділення 100 мільйонів доларів. Ці гроші, зокрема, спрямують на допомогу Україні та Тайваню. Водночас тривалі переговори наразі не призвели до результату.

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Кого запросив Байден

Очікують, що запрошення на зустріч приймуть:

Чак Шумер – лідер більшості в Сенаті;

Мітч Макконнелл – лідер меншості в Сенаті;

Майк Джонсон – спікер Палати представників;

Хакім Джеффріс – лідер меншості в Палаті представників.

Також участь в обговоренні можуть прийняти керівників ключових комітетів. За попередніми даними, подія відбудеться у середу, 17 січня.

Коли Конгрес може ухвалити рішення

Джейк Салліван – радник Білого дому з національної безпеки – прогнозує, що рішення щодо надання Україні додаткової оборонної допомоги Конгрес може ухвалити вже упродовж декількох наступних тижнів. За яких обставин це може статися, Салліван не уточнив.

До слова, раніше президент Джо Байден назвав війну в Україні – частиною переломного моменту історії. Зокрема, мовиться й про інші протистояння, які виникають наразі у світі.