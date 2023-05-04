Дуже хоробрі, – Байден вражений народом України та ЗСУ й заявив про переломний момент у світі

На сьогодні світ перебуває в переломному моменті. А українські військові виконують неймовірну роботу.

Усі ухвалені рішення визначатимуть те, який світ матиме вигляд у майбутньому. Про це заявив президент США Джо Байден під час прийому з воєначальниками.

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Байден захоплений українським народом

Мушу вам зізнатися, я був трохи здивований тим, наскільки хоробрі, наскільки дивовижно хоробрі не тільки військові, але й український народ. Вони просто роблять неймовірну роботу. І це завдяки вам,

– заявив американський лідер.

Світ перебуває у переломному моменті

За словами Байдена, на сьогодні Америка та світ перебувають у переломному моменті. Він наголосив, що всі рішення, що були прийняті декілька років тому, а також ті, що приймуть у майбутньому – визначать, який світ матиме вигляд у наступні десятиліття.

"На кону стоїть велика справа. Дуже багато поставлено на карту", – підкреслив Байден.

Байден і Макрон розробили спільний план

Президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден домовилися залучити Китай до завершення війни в Україні.

Так, в Єлисейському палаці заявили, що сподіваються залучити Китай до "врегулювання ситуації" та "розбудови сталого миру в регіоні". Проте інші деталі плану Байдена й Макрона у Франції відмовилися коментувати.