Огидна поведінка, – Джонсон і принц Вільям засудили расистські образи збірної Англії

Троє футболістів збірної Англії зазнали цькування у соцмережах після поразки на Євро-2020. Борис Джонсон та принц Вільям обурилися такою поведінкою і назвали гравців героями.

Расистські образи – неприпустимі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що тим, що ображають гравців збірної, має бути соромно. Про це він написав у своєму твітері.

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Ця збірна Англії заслуговує, щоб її хвалили як героїв, а не ображали на расовому підґрунті в соціальних мережах,

– наголосив політик.

Принц Вільям також засудив расистські висловлювання щодо збірної Англії. Він наголосив, що такі дії хейтерів його неабияк схвилювали.

"Абсолютно неприпустимо те, що гравці мають терпіти цю огидну поведінку. Це має зупинитися зараз, і всі причетні повинні понести відповідальність", – заявив герцог Кембриджський.

У чому звинувачують гравців Англії

Темношкірих гравці збірної – Букайо Сака, Джейдона Санчо і Маркуса Решфорда – почали цькувати після невдалих пенальтів на фінальному матчі Євро-2020, пише The Independet. Їхні удари відбив воротар збірної Італії, внаслідок чого англійці поступилися своїм суперникам. Водночас, 2 інших футболістів Англії забили гол.

Збірна Англії протягом усього чемпіонату підтримувала акцію Black Lives Matter. Перед початком матчів гравці вставали на коліна. До акції приєдналися також збірні Туреччини, Уельсу, Швейцарії, Бельгії та Шотландії. УЄФА закликав поважати акцію з схилянням коліна на матчах Євро-2020, але нікого не примушував до цього.