Прем'єр Британії Борис Джонсон вимагає повного відключення Росії від SWIFT. Наразі від платіжної системи відключили окремі російські банки, які потрапили санкції.

Джонсон підштовхує до посилення санкцій проти Росії США та ЄС. Лондон закликає міжнародних союзників піти ще далі і заблокувати у платіжній системі всі російські банківські установи.

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Саме Джонсон був ініціатором відключення Росії від SWIFT

Після того, як 28 лютого підсанкційні банки відключили від платіжної системи, рубль впав до свого мінімуму. Російська валюта впала в ціні на 30% до американського долара. В цей час Банк Росії підвищив процентні ставки більш ніж вдвічі – з 9,5 до 20 %, намагаючись вгамувати економічний шторм.

Що таке система SWIFT Це – безпечна система обміну повідомленнями, що використовується фінансовими установами для переміщення грошей по всьому світу. Замість отримання чи переказу коштів, SWIFT дозволяє банкам і компаніям сповіщати один одного про трансакції, які мають відбутися.

Британія наполягає на жорстіших санкціях

Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що Лондон продовжить наполягати на більш жорстких заходах проти Москви. Це начебто дали чітко зрозуміти країнам G7.

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