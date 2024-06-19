Швейцарця, який воював за Україну, відпустили на час слідства

Громадянин Швейцарії Джона Нейдхарт відвоював два роки в Інтернаціональному легіоні за Україну, після чого повернувся на батьківщину та здався поліції. За порушення нейтралітету йому загрожує 3 роки в'язниці, втім, на час слідства його відпустили з-під варти.

Невдовзі його відпустили на час досудового слідства у Берні. Вже 18 червня він взяв участь у демонстрації українських жінок, чиї сини і чоловіки перебувають у російському полоні або зникли безвісти.

Дивіться також Ворог пошкодив багатоповерховий будинок у Малехові: перші кадри після атаки по Львівщині

Після допиту одразу на демонстрацію

Воїн прийшов на акцію в Женеві на площі перед штаб-квартирою ООН разом зі своїм батьком. Минулої суботи він взяв участь у акції в Люцерні, де тримав плакат із написом: "Українських захисників катують у російських тюрмах".

Джона Нейдхарт повернувся до Швейцарії, саме коли там починався Глобальний саміт миру і здався поліції, таким чином намагаючись привернути додаткову увагу до України.

Деталі справи та плани воїна

За законами Швейцарії, йому загрожує до трьох років ув'язнення за службу в іноземній армії. Його допитували шість годин, забрали мобільний телефон, українські військові нагороди, берет, шеврони та книжку, яку він написав про Україну.

На час слідства Нейдхарта відпустили, але йому заборонено виїжджати зі Швейцарії. Він заявляє, що потрібні не переговори з Росією, а глобальна допомога Україні на полі бою. Також воїн і надалі планує бути на всіх акціях на підтримку України.

Нейдхарт розповів, що або заплатить штраф і знову повернеться на фронт, або відбуватиме покарання у швейцарській тюрмі. Житель Цюриха критикує владу своєї країни за обмежену допомогу Україні. Сам же він брав участь у боях на Донбасі та звільняв Харківщину. Нині швейцарський суд розглядає 11 справ щодо служби швейцарців в Україні, але лише Нейдхарт заявив про свою службу публічно.

Інтернаціональний легіон територіальної оборони Збройних сил України – військова частина ЗСУ, у якій служать військові добровольці – громадяни інших країн. Створена Урядом України за ініціативою Президента Володимира Зеленського для боротьби проти Росії під час російського вторгнення в Україну.