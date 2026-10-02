Британія завершила розслідування загибелі свого військового в Україні, – ЗМІ

Британський військовий Джордж Гулі загинув в Україні через вибух, коли допомагав українським військовим. Такого висновку дійшов коронер, який розслідував обставини його смерті.

Вибух стався 6 грудня 2025 року. 28-річний Гулі отримав численні травми й через три дні помер у лікарні Києва. Він став першим британським військовослужбовцем, який загинув в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, пише BBC.

Як загинув британський десантник в Україні?

Коронер Оксфордширу Даррен Солтер зазначив, що має небагато інформації про причину та обставини вибуху. Водночас він заявив, що смерть Гулі не має підозрілих обставин.

Точне місце вибуху не повідомляється, але відомо, що це сталося далеко від лінії фронту.

Командир Гулі розповів військовій поліції, що після прибуття на зустріч з українськими військовими почув гучний вибух і побачив спалах.

Він перебував спиною до вибуху, тому не бачив, що саме його спричинило, але зрозумів, що він стався неподалік Гулі.

За даними розслідування, перед смертю військового перевезли щонайменше з однієї української лікарні до Києва.

У британському Міноборони раніше заявляли, що Гулі загинув унаслідок нещасного випадку, коли спостерігав за випробуванням українськими військовими нової оборонної технології.

Гулі родом із Воллінгфорда в Оксфордширі. До парашутного полку він приєднався у 2016 році.

Частина розслідування його смерті проходила за зачиненими дверима. Коронер відмовив ЗМІ у проведенні повністю відкритого слухання.

Британська влада не розкриває кількість своїх військових в Україні.

Водночас уряд раніше підтверджував, що невелика кількість британських військовослужбовців перебуває в країні для підтримки українських військових і охорони дипломатичного персоналу.