Були разом майже 10 років: Мелоні кинула бойфренда після його скандальної заяви про зґвалтування

Джорджа Мелоні повідомила, що її стосунки з Андреа Джамбруно завершилися. Нещодавно він оскандалився цинічною заявою про зґвалтування.

Пара була разом майже 10 років. У Мелоні та Джамбруно є донька Джиневра.

Зверніть увагу Голлівудська акторка Меріл Стріп розлучилася з чоловіком після 45 років шлюбу

Мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже 10 років, закінчуються. Вже деякий час, як наші шляхи розійшлися, і настав час це визнати,

– заявила Мелоні.

Вона подякувала Джамбруно за прекрасні роки та за те, що через чимало складнощів вони пройшли разом. Мелоні наголосила, що вона також вдячна за найважливіше у своєму житті – донечку. Джиневра любить свою маму та любить свого тата.

Джамбруно опинився в епіцентрі скандалу

Раніше Джамбруно опинився в епіцентрі скандалу через свою цинічну заяву про зґвалтування. Телеведучий зайнявся віктимблеймінгом.

"Якщо ви йдете на танці, ви маєте повне право напитися... Але якщо ви не напиваєтеся і не втрачаєте глузд, ви також можете уникнути певних проблем, бо тоді ви ризикуєте натрапити на "вовка", – заявив він.

Як відреагувала на це Мелоні можна прочитати тут.

Трюдо розлучається з дружиною

У серпні 2023 року стало відомо, що Джастін Трюдо розлучається з Софі Грегуар. Їхній шлюб тривав 18 років. Трюдо наголосив, що рішення про розлучення вони ухвалили після багатьох "змістовних і непростих розмов". Водночас вже між експодружжям панує любов та дружба.