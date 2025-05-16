Хотів образити політика, зачепив мільйони людей: Джордже Сіміон назвав свого опонента "аутистом"

Кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон публічно назвав свого опонента Нікушора Дана "аутистом". Це сталося у розмові з журналісткою румунського телебачення.

Ультраправий лідер румунської партії "Альянс за єдність румунів" (AUR) Джордже Сіміон після обурення громадськості та федерацій, які піклуються про людей з розладами аутистичного спектру, був змушений перепросити Нікушора Дана за те, що обізвав його "аутистом", повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

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Як відреагувала громадськість на образу щодо людей з аутизмом

Джордже Сіміон виголосив свою образливу фразу у розмові з журналісткою румунського PRO TV.

У вас є кандидат, якого ви підтримуєте, він аутист, бідолаха,

– сказав він.

Реакція на подібне не змусила себе чекати. Федерація RO TSA (Мережа організацій з питань розладів аутистичного спектру) та FONSS (Федерація неурядових організацій соціальних служб), заявили, що не потерплять таких помилок і використають всі демократичні засоби, які мають, щоб виробити повагу у політика.



8 травня організації написали листа до Джордже Сіміона, в якому попередили його про цю дискримінаційну мову та її вплив на людей, які дійсно мають цей діагноз.

Зверніть увагу! В Румунії налічується близько 1 мільйон людей з аутизмом.

Своєю чергою мер Бухареста назвав недопустимим ображати сотні тисяч дітей і дорослих з аутизмом.

Сім'ї в Румунії, які мають дитину з особливими потребами, борються за нормальне життя в державі, яка тільки принижує,

– зазначив мер Бухареста.

Як виправдовувався Джордже Сіміон

Після хвилі гейту лідер AUR опублікував вибачення, де зазначив, що насправді хотів назвати Нікушора Дана "марксистом", "нацистом" та "поросям".

Не думаю, що я вжив цей термін правильно, і прошу вибачення у людей з нейродивергентністю,

– заявив Джордже Сіміон.

Заяви Сіміона щодо збройної допомоги Україні

На початку травня 2025 року Сіміон заявив, що він проти надання Україні додаткової військової допомоги, попри те, що політик засуджує агресію Росії.



Він зазначив, що критично ставиться до України та звернув увагу на проблеми в українсько-румунських відносинах, як приклад він навів нібито "неповагу України до прав румунської меншини" на Закарпатті.