Звернення в Інтерпол через невдалий жарт: як комікиня опинилася в епіцентрі світового скандалу

Стендап-комікиня Джоселін Чіа опинилася в епіцентрі скандалу через жарт про зникнення літака рейсу 370 Malaysia Airlines. Малайзія оголосила про намір звернутися до Інтерполу.

Скандальний виступ відбувся навесні 2023 року у Нью-Йорку. Комікиня вирішила пожартувати про напружені відносини між Малайзією та Сингапуром, порівнявши їх з колишніми.

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Сингапур Чіа назвала "першою країною світу" та додала, що Малайзія – все ще розвивається.

Комікиня наголосила, що Малайзія начебто намагається повернути Сингапур, аргументуючи, що не може навідати його, бо "літаки не літають". Тут комікиня пожартувала про зникнення літака рейсу 370 Malaysia Airlines та наголосила, що "малайзійські авіалінії зникають безвісти". Згодом Чіа додала, що "деякі жарти не вдаються".

Жарт обурив людей. У Сингапурі після виступу Чіа навіть спалахнули протести.

Зникнення літака рейсу 370 Malaysia Airlines – що відомо

Літак рейсу 370 Malaysia Airlines зник над Південно-Китайським морем. Трагедія відбулася у березні 2014 року. На борту перебували майже 250 людей. Згодом влада Малайзії заявила, що літак зазнав авіакатастрофи. Влада країни заявила, що всі, хто перебував на борту, вочевидь, загинули. Пошукову операцію завершили у 2017 році.