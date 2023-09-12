Можуть стати "привидами Києва" офіційно: петиція про перейменування 40-ї бригади набрала голоси

Легендарні "привиди Києва" можуть з'явитися в назві 40 бригади тактичної авіації. Автор петиції Владислав Самойленко вказав, що це треба зробити "за їх великий внесок в оборону нашої країни, зокрема столиці України міста Києва".

Наразі документ підписали 25339 людей із 25000 необхідних. Петиція набрала голоси достроково, адже до кінця голосування лишилося ще 23 дні.

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Цього хотів "Джус"

Петицію створили 4 липня. Вчора, 11 вересня, підписати її попросили підписати Меланія Подоляк та Ігор Лаченков. І вже до вечора петиція набрала необхідну кількість голосів. Тепер вона очікує на розгляд президента. Меланія Подоляк зазначила: за надання бригаді цього найменування боровся "Джус". Причому це не тільки його мрія, а й бажання всієї бригади.

Це доволі неконвенційна практика – офіційно присвоювати бригаді не імʼя якоїсь людини, а отакого образу. Але як і Андрій, так і його побратими вважають, що це вже частина історії, і мають цілковиту рацію. Бо ми перша країна у світі, яка бачила і вірить в Привидів,

– написала Меланія.

Вона вказала, що спілкування з пілотами допомагає пережити втрату "Джуса". А також розказала, що Андрій Пільщиков хотів літати на гелікоптерах.

До "вертолів", до речі, "Джус" ставився з особливою ніжністю, неодноразово казав, що ех, якби не мігарь… Усі ці розмови і переписки показали, серед іншого, дуже гірку істину: наш "Джус" робив не за двох, не за трьох, а за вісьмох. І цю роботу треба ділити і робити,

– підкреслила Меланія Подоляк.

Те саме легендарне фото "Привида Києва" – це фото "Джуса" з навчань "Чисте небо", тож і мурал, і всі-всі символічні зображення змальовують саме Андрія Пільщикова . Він згодом просив вживати цей вислів у множині, бо "Привид Києва" – це збірний образ всієї бригади.

Присвоєння бригаді найменування "Привиди Києва" стане увічненням пам'яті як "Джуса", так і інших полеглих пілотів, а також подякою тим, хто боронить наше небо сьогодні.

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Спогади про Андрія Пільщикова

Американські солдати поділилися спогадами про "Джуса". Кажуть, що він був чудовою людиною, суперпрофесійним пілотом, а Україна ще має осягнути, скільки всього він зробив за життя.