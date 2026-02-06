Ресурси не безкінечні: чи змінить щось у війні в Україні розмова Сі з Путіним і Трампом
- У світовій політиці відбулися телефонні розмови між Сі, Путіним і Трампом під час переговорів в Абу Дабі між Україною та Росією.
- Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що ці контакти слід розглядати в контексті війни на виснаження та прагматичних інтересів.
Поки в Абу Дабі тривали переговори між Україною та Росією, у світовій політиці синхронно відбулися телефонні розмови між лідерами великих держав. Такий збіг одразу викликав питання, чи йдеться про реальний вплив на переговорний процес, чи про спробу зафіксувати свою роль у ньому.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці контакти слід розглядати в ширшому контексті війни на виснаження. Він наголосив, що за гучними дзвінками стоять прагматичні інтереси сторін і обмеження, які з часом можуть стати визначальними.
Дивіться також Другий день перемовин України, США та Росії в Еміратах вже розпочався: головні заяви делегацій
Чи можуть телефонні розмови змінити хід війни?
Клочок пояснив, що збіг переговорів в Абу Дабі з телефонними розмовами між Путіним, Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом не був випадковим. За його словами, всі ці сигнали варто розглядати як спробу учасників процесу зафіксувати свою присутність і вплив, але не як ознаку швидких рішень.
До уваги! В Абу-Дабі триває другий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії, який розпочався 4 лютого і продовжився 5 лютого. За словами Володимира Зеленського та секретаря РНБО Рустема Умєрова, переговори відбуваються у форматі спільних консультацій і роботи в групах, а у фокусі перебувають військові та військово-політичні питання. Після нічних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі позицію української делегації було скориговано.
Аналітик наголосив, що нинішній етап війни визначає логіка виснаження, коли і Україна, і Росія поступово впираються у межі власних ресурсів. Саме це, на його думку, зрештою і штовхатиме сторони до домовленостей, а не окремі дзвінки чи публічні заяви.
Треба розуміти одну річ, що ресурси не безкінечні. Що у Росії, що в України,
– наголосив Клочок.
Він зазначив, що на першому плані для політичних еліт обох сторін зараз перебуває не абстрактний мир, а власне політичне майбутнє. Саме тому переговори виглядають складними і багаторівневими, а позиції часто суперечливими. За його словами, формат можливого замороження війни багато в чому визначатиме, як надалі існуватимуть команди в Кремлі та на Банковій.
На першому етапі питанням номер один є політичне майбутнє обох сторін,
– пояснив аналітик.
Клочок також звернув увагу, що Китай у цій історії відіграє особливу роль. За його словами, Пекін може не робити гучних заяв, але продовжує підтримувати Росію і водночас отримує з війни значні вигоди.
Китай мовчить, але допомагає Росії,
– підсумував він.
Саме тому він вважає появу Сі в цьому контексті очікуваною, хоч і показовою.
Кожен гравець тягне ковдру на себе
Публічні заяви про підтримку переговорів не означали спільної мети. За його словами, кожен учасник процесу переслідував власний інтерес і намагався використати переговорний фон для своїх задач. Він звернув увагу, що Європа опинилася поза прямим треком перемовин і водночас нервово стежить за позицією Дональда Трампа. На його думку, для європейців ключовим стало не питання швидкого миру, а страх втратити американську військову присутність і потреба виграти час, щоб підтягнути власну безпеку.
Європейці мріють і бояться, щоб Трамп не забрав війська з Європи,
– сказав Клочок.
Він додав, що Китай, навпаки, був зацікавлений затягувати війну так, щоб витягувати з Росії максимум ресурсів і вигод. За словами аналітика, Пекін може обіцяти підтримку, але ніколи не робитиме цього безкоштовно. У цій логіці Росія змушена платити за будь-які зовнішні можливості, а її військово промисловий комплекс упирається в потребу постійного фінансування.
Китай нічого не подарує. Він за все змусить платити,
– наголосив він.
Окремо Клочок нагадав, що на боці України ключовим чинником стала західна допомога, насамперед європейська. Він підкреслив, що без цієї підтримки ситуація могла б бути значно гіршою. Водночас він зазначив, що для Кремля проблема в тому, що йому ніхто не компенсує витрати і не дає ресурсів у подарунок, тому війна на виснаження рано чи пізно впирається в межі.
Останні новини щодо мирних перемовин України, США та Росії:
- Кремль паралельно з переговорами зберігає максималістські вимоги та відкидає безпекові гарантії для України, зокрема розміщення західних військ після можливого припинення вогню. За оцінкою ISW, російська риторика свідчить про небажання йти на компроміс і зосереджена на нав’язуванні Україні умов, які передбачають ослаблення держави та обмеження її суверенітету.
- Сполучені Штати декларують намір якнайшвидше завершити війну, зберігаючи прагматичний підхід, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс. За його словами, Дональд Трамп вважає вторгнення Росії незаконним, однак готовий вести діалог навіть із супротивниками, якщо це може сприяти припиненню війни та відповідає інтересам США.
- ОАЕ позиціонують себе як нейтральний майданчик для переговорів, підкреслюючи довіру міжнародної спільноти до ролі Еміратів у сприянні діалогу між сторонами. Водночас джерела Politico застерігають, що м'якша публічна риторика Москви може бути елементом тактики затягування часу без реальної готовності до миру.