Ресурси не безкінечні: чи змінить щось у війні в Україні розмова Сі з Путіним і Трампом

Поки в Абу Дабі тривали переговори між Україною та Росією, у світовій політиці синхронно відбулися телефонні розмови між лідерами великих держав. Такий збіг одразу викликав питання, чи йдеться про реальний вплив на переговорний процес, чи про спробу зафіксувати свою роль у ньому.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці контакти слід розглядати в ширшому контексті війни на виснаження. Він наголосив, що за гучними дзвінками стоять прагматичні інтереси сторін і обмеження, які з часом можуть стати визначальними.

Дивіться також Другий день перемовин України, США та Росії в Еміратах вже розпочався: головні заяви делегацій

Чи можуть телефонні розмови змінити хід війни?

Клочок пояснив, що збіг переговорів в Абу Дабі з телефонними розмовами між Путіним, Сі Цзіньпіном і Дональдом Трампом не був випадковим. За його словами, всі ці сигнали варто розглядати як спробу учасників процесу зафіксувати свою присутність і вплив, але не як ознаку швидких рішень.

До уваги! В Абу-Дабі триває другий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії, який розпочався 4 лютого і продовжився 5 лютого. За словами Володимира Зеленського та секретаря РНБО Рустема Умєрова, переговори відбуваються у форматі спільних консультацій і роботи в групах, а у фокусі перебувають військові та військово-політичні питання. Після нічних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі позицію української делегації було скориговано.

Аналітик наголосив, що нинішній етап війни визначає логіка виснаження, коли і Україна, і Росія поступово впираються у межі власних ресурсів. Саме це, на його думку, зрештою і штовхатиме сторони до домовленостей, а не окремі дзвінки чи публічні заяви.

Треба розуміти одну річ, що ресурси не безкінечні. Що у Росії, що в України,

– наголосив Клочок.

Він зазначив, що на першому плані для політичних еліт обох сторін зараз перебуває не абстрактний мир, а власне політичне майбутнє. Саме тому переговори виглядають складними і багаторівневими, а позиції часто суперечливими. За його словами, формат можливого замороження війни багато в чому визначатиме, як надалі існуватимуть команди в Кремлі та на Банковій.

На першому етапі питанням номер один є політичне майбутнє обох сторін,

– пояснив аналітик.

Клочок також звернув увагу, що Китай у цій історії відіграє особливу роль. За його словами, Пекін може не робити гучних заяв, але продовжує підтримувати Росію і водночас отримує з війни значні вигоди.

Китай мовчить, але допомагає Росії,

– підсумував він.

Саме тому він вважає появу Сі в цьому контексті очікуваною, хоч і показовою.

Кожен гравець тягне ковдру на себе

Публічні заяви про підтримку переговорів не означали спільної мети. За його словами, кожен учасник процесу переслідував власний інтерес і намагався використати переговорний фон для своїх задач. Він звернув увагу, що Європа опинилася поза прямим треком перемовин і водночас нервово стежить за позицією Дональда Трампа. На його думку, для європейців ключовим стало не питання швидкого миру, а страх втратити американську військову присутність і потреба виграти час, щоб підтягнути власну безпеку.

Європейці мріють і бояться, щоб Трамп не забрав війська з Європи,

– сказав Клочок.

Він додав, що Китай, навпаки, був зацікавлений затягувати війну так, щоб витягувати з Росії максимум ресурсів і вигод. За словами аналітика, Пекін може обіцяти підтримку, але ніколи не робитиме цього безкоштовно. У цій логіці Росія змушена платити за будь-які зовнішні можливості, а її військово промисловий комплекс упирається в потребу постійного фінансування.

Китай нічого не подарує. Він за все змусить платити,

– наголосив він.

Окремо Клочок нагадав, що на боці України ключовим чинником стала західна допомога, насамперед європейська. Він підкреслив, що без цієї підтримки ситуація могла б бути значно гіршою. Водночас він зазначив, що для Кремля проблема в тому, що йому ніхто не компенсує витрати і не дає ресурсів у подарунок, тому війна на виснаження рано чи пізно впирається в межі.

Останні новини щодо мирних перемовин України, США та Росії: