Україна опинилась у центрі уваги США і НАТО. На жаль, приводом для небаченої дипломатичної активності стала чергова хвиля агресії з боку Кремля.

Но такая активность со стороны наших международных партнеров о многом говорит. Как Путин спровоцировал усиление связи Киева и Вашингтона – читайте дальше.

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После 2 месяцев президентства Джо Байдена горячие головы начали раздувать большую теорию заговора. Мол, американский президент не звонит Владимиру Зеленскому, потому что не видит Украину в числе политических приоритетов США.

США вышли на связь с Украиной из-за кризиса на границе

Но последняя неделя показала, такое мнение было в корне ошибочным. Во-первых, Джо Байден не единожды выступал в поддержку Украины на разных площадках, в том числе и во время разговора с самим Путиным. А его администрация всё больше решений нарабатывает именно в пользу Украины.

Во-вторых, стоило возникнуть кризису на границе с Украиной, как весь корпус Администрации США вышел на связь с украинским правительством:

первым позвонил министр обороны США Ллойд Остин своему украинскому коллеге Андрею Тарану и уверил, что США станет рядом, если Кремль решиться на агрессию;

своему украинскому коллеге Андрею Тарану и уверил, что США станет рядом, если Кремль решиться на агрессию; дальше был диалог нашего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном . И в этом разговоре мы тоже получили гарантии поддержки;

. И в этом разговоре мы тоже получили гарантии поддержки; позже к диалогу подключился и глава Генштаба Вооруженных сил США Марк Милли. Он заверил в поддержке своего украинского коллегу Руслана Хомчака.

Но в то же время Милли связался и с российским главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Реакция российского ведомства была более чем красноречивой. Там обмолвились лишь одной фразой о теме разговора: "Обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес". Но, что-то мне подсказывает, что Милли просто дал понять, что будет, если российские танки перейдут черту.

И в Генштабе ВС России это поняли.

Советник Герасимова Андрей Ильницкий сразу завел пластинку о какой-то ментальной войне США против России. Мол, в Вашингтоне боятся идти против Москвы войной из-за их ядерного потенциала, а потому посягнули на "самосознание россиян".

Звучит бредово, но как-то отреагировать нужно было. Не скажут же за поребриком, что Вашингтон поставил на место Москву лишь одним звонком.

Но все слова Ильницкого разбиваются об один факт прошлой недели – европейское командование армии США привело свои войска в максимальную боевую готовность из-за стягивания Россией войск на границы с Украиной. А в НАТО собрались на экстренное заседание, чтобы решить как противодействовать РФ.

И первый звоночек Кремль уже услышал. В ближайшие месяцы Украина проведет на Николаевщине совместные с НАТО военные учения Cossack Mace-2021.

Зеленский наконец поговорил по телефону с Байденом

Но вся эта поддержка США была бы неполной, если бы о ней не заявил лично президент Джо Байден. И телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся. Во время звонка Байден поставил точку – США не оставит Украину один на один с агрессором.

До теми Байден запевнив Зеленського, що США не залишать Україну без підтримки

Очевидно, что в Кремле не ожидали такой быстрой и масштабной вовлеченности Вашингтона в повестку дня Киева. Путин ждал, что ответом на стягивание российских войск к границам Украины будут вялотекущие заверения в обеспокоенности, как это было во времена Обамы и Трампа.

А потому Путин решил проверить Вашингтон и Киев на прочность. Ведь Байден много раз повторял, что не допустит нового наступления Кремля на Украину.

И такой шаг только усугубил положение Путина. Администрация Байдена стремится стать главной опорой Киева. А это будет означать полный провал Кремля по украинскому направлению.

Ведь Путин годами не отпускал Украину из своих объятий и всегда заявлял права на нашу страну на мировой арене, как на сферу своего влияния. Поэтому попытка остановить Байдена и есть одной из причин наращивания войск на границе.

Но, если в прежних условиях мы могли бы ждать звонка Байдена Зеленскому еще долго, а реформы так и могли оставаться в полуживом состоянии. То новый виток эскалации Путина только подтолкнул и Киев, и Вашингтон к более активным действиям.

Байден хотел обсудить з Зеленским реальные результаты реформ

Кризис – это всегда время возможностей. Очевидно, что Байден временил со звонком Зеленскому, потому что не хотел, чтобы это был протокольный разговор. Скорее он хотел обсудить с украинским президентом результаты реформ и дальнейшие шаги.

Об этом говорили и источники в Белом доме, Байден не позвонит Зеленскому, пока тот не попрощается с олигархом Коломойским и не запустит реальные антикоррупционную и судебную реформы.

В Администрации президента США просто прощупывали политику Зеленского, подбрасывая ему нужные сигналы:

санкции против Коломойского и Дубинского;

намеки на невозможность отсутствия прогресса в реформах;

реакция на санкции против Медведчука.

Этот звонок должен был стать знаковым. Но всё изменилось, стоило только Путину погнать танки к украинским границам. Всё ушло на второй план, когда стало понятно – Украина в опасности.



Расположение российских войск возле границы с Украиной / Инфографика 24 канала

Звонок Байдена Зеленскому не просто стал сигналом поддержки Киеву, но и отрезвил многие головы в Кремле. Там услышали, что Байден не просто декларирует поддержку, а реально готов вступиться за Украину.

США ожидает отдачи от Киева

Но новый виток конфронтации в отношениях с Кремлем не останется незамеченным и для Вашингтона, потому у Байдена ожидают отдачи и от Киева. В первую очередь, в сфере реформ и политики в отношении украинских олигархов.

И резкая вовлеченность Вашингтона в вопрос Донбасса и Крыма должна найти зеркальное отражение в ускоренном темпе преобразований в Украине. Проще говоря, Вашингтон хочет быть уверен, что все силы и ресурсы, брошенные на помощь Украине, окупятся. То есть Киеву не удастся отсидеться, пока Вашингтон идет на обострение отношений с Кремлем.

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Действия двух столиц должны быть синхронными. И не только в военном плане.

По сути, масштабная поддержка Америкой Украины в деле сдерживания Кремля – это своеобразный щит. Мы прикрываем вас извне, пока вы активно приводите в порядок жизнеспособность собственной страны. А это и реформы, и ревизия высокопоставленных чинов, и борьба с олигархическими кланами.

Об этом говорил Энтони Блинкен еще до своего назначения на должность Госсекретаря США. Выступая перед Сенатом в январе он прямо заявил: "Какой смысл нам защищать Украину от внешнего агрессора, когда изнутри ее разъедает коррупция?" Это был более чем четкий посыл Киеву.

Сегодня Зеленскому важно осознать – безвозмездной помощи из-за океана не будет. И получив на прошлой недели мощный посыл от Вашингтона, а по сути щит от России, уже не получится откладывать борьбу с коррупцией, ссылаясь на сложную ситуацию на востоке Украины.

Зеленскому важно осознать и то, что, увы, но наши шансы стать мировым игроком и первым союзником США в Европе, не так уж и велики без желания самих США. То есть наши дипломаты могут разбить лоб, стучась в закрытые двери Белого дома. Но если там не видят нас союзниками, то эти попытки будут тщетны.

К тому же в самой Европе в последние годы – неразбериха. Там никак не могут прийти к общему решению не только по внешним, но и по внутренним вопросам. Попытки Германии и Франции отвоевать лидирующие позиции на континенте только усугубляют ситуацию.

Сегодня, наверное, самое благоприятное время для того, чтобы усилить позиции Украины как внутри, так и на мировой арене. В том числе, стать главным союзником США, как минимум, в восточной Европе.

Что же нужно сделать Зеленскому? Всё на поверхности:

реальная борьба с коррупцией не только против оппонентов, но и в отношении тех, кто сидит в Офисе Президента;

полномасштабная судебная реформа, которая не будет защищать приближенных;

борьба с олигархами.

Если этого не сделать сейчас, мы на многие годы рискуем остаться один на один и с внутренними проблемами, и с внешним агрессором. Ведь такой массированной поддержки со стороны Америки как сегодня мы можем ждать еще многие годы, если сейчас упустим этот шанс.