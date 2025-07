Що відомо про АЕС Росії й Туреччини

"Росатом" веде переговори щодо продажу 49% акцій електростанції, вартістю 25 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Наразі тривають переговори з турецькими та іноземними інвесторами, повідомив Bloomberg голова правління дочірньої компанії "Росатома" Антон Дедусенко. За його словами, чим ближче до запуску першого блоку АЕС "Аккую", тим більше інвесторів починає приходити.

Попередня спроба продати частку провалилася у 2018 році, коли консорціум турецьких фірм – Cengiz Holding AS, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS та Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS – відмовився від участі, посилаючись на неможливість домовитися про комерційні умови.

Перший блок на об'єкті потужністю 4,8 гігавата, який стане першою атомною електростанцією Туреччини, зараз проходить випробування. Очікується, що він почне постачати електроенергію у 2026 році.

Чому проєкт АЕС затримується

Нині проєкт турецької АЕС страждає від затримок та проблем з фінансуванням, оскільки іноземні банки бояться санкцій США.

Це змушує Туреччину та Росію шукати альтернативні способи оплати будівництва, включаючи обмін природним газом. Також, за словами Дусенка, перерахувати можна російські рублі та турецькі ліри.