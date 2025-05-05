Чому ціна біткойна може злетіти

Біткойн в кінцевому рахунку може бути оцінений нескінченно в доларах, якщо поточні монетарні тенденції та геополітичні напруження продовжаться, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Bitcoin.com.

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Відомий ранніми інвестиціями в біткойн венчурний капіталіст Тім Дрейпер каже, що індикатор долара США переживає найгірший початок року за чотири десятиліття. Тому якщо геополітичні напруження значно загостряться, довіра до долара може ще більше знизитися.

Так під час Громадянської війни конфедеративний долар – спочатку рівний у вартості з доларом США – пережив гіперінфляцію та знецінився до співвідношення 10 мільйонів до 1 відносно долара США. Коли довіра погіршилася, люди почали обмінювати його на долари США:

Біткойн, з іншого боку, буде продовжувати мати відкритий та прозорий облік та буде легким у зберіганні. І забудьте про золото. Воно не грає в тій самій лізі, що й біткойн, а має реальні виклики щодо зберігання та транспортування,

– говорить Тім Дрейпер.

Злет ціни біткойна передбачають аналітики

Аналітики Standard Chartered прогнозують стрімке зростання ціни до 120 000 доларів у другому кварталі 2025 року та до 200 000 доларів до кінця року.

За словами голови дослідницького відділу цифрових активів Джеффрі Кендріка, інвестори купують біткойни після того, як 9 квітня президент Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу в митах для всіх країн, крім Китаю. Тоді ж біткойн купували й азійські інвестори.