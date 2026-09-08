На думку експертів, один із ключових факторів такого інтересу – суттєве посилення якості нагляду НБУ та ефективна співпраця з потенційними інвесторами при виведенні банків з ринку після визнання неплатоспроможності.

Банківський нагляд посилюється, а ринок стає відкритішим для приватного капіталу

Після 2022 року Національний банк України продовжив перехід до ризик-орієнтованого нагляду та посилення вимог до капіталу, йдеться у публікації 24 Каналу.

Наразі повною мірою працює банківський нагляд. Це, безумовно, плюс і є однією з причин, чому фінансовий сектор України відносно безболісно переживає повномасштабне вторгнення,

– вважає український інвестиційний банкір, фінансовий експерт Сергій Фурса.

Важливо й те, що виведення неплатоспроможних банків з ринку дедалі активніше використовується як інструмент залучення приватного капіталу.

Проведення конкурсів та визначені процедури дають змогу змагатися за українські банківські активи не лише локальним гравцям, а й міжнародним компаніям, які шукають можливості для входу на ринок.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дуже важливою є ціна входу. Зараз вона доволі низька, через війну й всі супутні ризики. По-друге, багато хто намагається зайти у вікно до завершення війни. По-третє, це паркування інвестицій які важко вивезти з України, але можна реалізувати в Україні. Такий варіант досить ймовірний, коли сходяться інтереси банку або фінтеху, що розглядає можливість входу на ринок, продавця банку чи окремої ліцензії, українського та іноземного бізнесу,

– зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Чому іноземний капітал заходить в український банківський ринок

Показовим є і склад нових інвесторів. У січні 2026 року естонська Iute Group вийшла на український ринок, придбавши ліцензований перехідний банк, створений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Установа була сформована на базі активів неплатоспроможного РВС Банку. Iute Group заявила про готовність поступово інвестувати в розвиток українського банку до 15 мільйонів євро.

У квітні український ринок поповнився ще одним іноземним власником: польська фінтех-компанія ZEN.COM придбала 100% акцій Першого інвестиційного банку (ПІНбанку) за результатами конкурсу, проведеного Фондом гарантування. Новий власник заявив про намір інвестувати понад 20 млн євро у розвиток бізнесу, цифрового банкінгу та платіжних сервісів.

Таким чином, інтерес іноземного капіталу до України дедалі більше має не ситуативний, а стратегічний характер. Інвестори оцінюють не лише поточні ризики, а й перспективи зростання економіки, майбутнього відновлення та цифровізації фінансових послуг.

На думку експертів, Україна залишається складним ринком, однак сьогодні інвестор бачить значно більше визначеності у правилах гри. Сильний регулятор, капіталізована банківська система та наближення до європейських норм створюють основу для довгострокових інвестицій.