Куди витратять гроші з "оборонного резерву"?

Це є ключовою новацією серед оборонних видатків, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю члена комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також народного депутата Федора Веніславського.

Він пояснив, що ці кошти будуть виділятися на найбільш потрібні оборонні потреби країни. Річ у тім, що війна набула технологічного характеру. Тому часто змінюються потреби, буквально протягом декількох місяців.

Саме для цього і передбачено можливість резервних грошей, які будуть використані на напрямки, які посилять обороноздатність,

– пояснив Федір Веніславський.

Зокрема народна депутатка Роксолана Підласа раніше повідомляла у Facebook, що являтиме собою оборонний резерв. Згідно з її слів, це нова бюджетна програма Мінфіну, яку уряд своїм рішенням розподілятиме між Силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою.

Підласа також написала, що загальний обсяг видатків – 4,8 трильйона гривень.

Це більше ніж в 3 рази перевищує видатки українського бюджету до повномасштабного вторгнення,

– йдеться у її дописі.

Зауважте! Зокрема найбільша стаття видатків – це нацбезпека і оборона – 2,8 трильйона гривень (+6,5% до видатків цього року, які затверджені липневим оборонним бюджетом). Крім того, 44,8 мільярда гривень передбачено на виробництво зброї та боєприпасів в Україні, і 37,6 мільярда гривень – на виробництво дронів (вже враховані в загальну суму 2,8 трильйона гривень).

Що взагалі відомо про оборону України у 2026 році?