Рубіо розповів про "пригоди росіян на Алясці"

За словами держсекретаря США, російська делегація не змогла розрахуватися на Алясці.

Коли росіяни висадилися на Алясці, треба було заправитися. Їм довелося запропонувати заплатити готівкою за заправку своїх літаків, бо вони не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони стикаються з наслідками (російської агресії проти України, – 24 Канал) щодня,

Водночас Рубіо наголосив: хоча санкції працюють, вони не змінили "напрямок війни, її результат".

"Ось що ми дійсно вважаємо важливим, і це те, що ми повинні закінчити цю війну. Щоб закінчити цю війну, ви повинні бути здатні взаємодіяти з Росією. Як би людям це не подобалося, як би неприємно це не було, єдиний спосіб закінчити цю війну – це змусити росіян погодитися (так само як і українців) погодитися на мирну угоду. І щойно ви запровадите нові санкції, ваша здатність посадити їх за стіл переговорів значно зменшиться", – розкрив він свою думку.

Додамо, що росіяни намагалися вкидати фейки, мовляв, заклади на Алясці пропонували ексклюзивні страви на честь приїзду Путіна.