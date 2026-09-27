Про це Kärcher повідомили у Facebook.

Які наслідки?

У компанії запевнили, що попри знищення складу його працівники живі.

Через наслідки замовлення, які на момент обстрілу були на складі, затримуються або скасовані. У компанії повідомили, що зв'яжуться з кожним партнером щодо ситуації та подальших дій.

Бізнес переходить до альтернативного плану постачання. Він залучить резервні логістичні ланцюги, які були підготовлені заздалегідь.

Водночас перебудова процесів потребує певного часу, тому найближчим часом можливі перебої з постачанням,

– зазначили у компанії.

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Також там попросили партнерів поставитися до ситуації з розумінням.

Нагадаємо, вранці Росія атакувала, зокрема, Київ. Унаслідок атаки реативного дрона пошкоджено будівлю головного офісу мобільного оператора "Київстар".

Агресор також повторно атакував склад компанії ZAMMLER. Обійшлось без постраждалих.

Двома днями раніше через російську атаку склад втратила мережа ресторанів "Сушия". Попри знищення об'єкту, де зберігались товарні запаси та пакування, ресторани та служба доставки компанії продовжили роботу.