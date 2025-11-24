Как донатят украинцы в 2025 году?
Активно ли сейчас украинцы отправят деньги на ВСУ, пишет 24 Канал со ссылкой на опрос команды Rakuten Viber.
В Rakuten Viber спросили украинцев, донатят ли они ВСУ и знакомым, которые находятся на передовой. Аналогичный опрос проводился в 2023 и 2024 годах. В этом году в опросе приняли участие более 19 тысяч пользователей.
Итак, был задан вопрос "Донатите ли вы на ВСУ и знакомым, которые служат?". Ответы распределились следующим образом:
- Да, регулярно с каждой зарплаты – 42% (44% в конце 2024 года);
- Я помогаю другим образом – 26% (27% в конце 2024 года);
- Нерегулярно, но после каждого обстрела превращаю злость на донаты – 14% (так же как и в конце 2024 года);
- Конечно, каждый день понемногу – 8% (5% в конце 2024 года);
- Не вижу смысла в этом – 6% (так же как и в конце 2024 года);
- Я служу в ВСУ – 4% (так же как и в конце 2024 года).
Viber также спросил украинцев, откуда они узнают о сборах: "Откуда вы чаще всего узнаете о сборах?". Здесь ответы распределились уже следующим образом:
- Поддерживаю собрания друзей и знакомых, узнаю от них – 50% (53% в конце 2024 года);
- Узнаю из новостей, через новостные каналы, которые поддерживают собрания – 14% (13% в конце 2024 года);
- Узнаю от блогеров и влиятельных лиц, за которыми слежу – 12% (11% в конце 2024 года);
- Слежу за крупными фондами, которые этим занимаются – 5% (так же как и в конце 2024 года);
- Узнаю другим образом – 19% (так же как и в конце 2024 года).
Интересно! Методикой исследования стал анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – от 34 до 45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.
Напомним, что различные благотворительные фонды Украины собрали почти столько же донатов за первые месяцы 2025 года, как за весь 2023 год. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
В частности 24,1 миллиарда гривен собрали 3 крупнейшие благотворительные фонды Украины в 2024 году. Это на 28% больше, чем в 2023 году.
Заметьте! Всего 93 миллиардов гривен собрали Вернись живым, Фонд Притулы и United24 с
Что известно о действующих сборах?
Благотворительный фонд Сергея Притулы вместе с 412 бригадой Nemesis и Всемирным конгрессом украинцев объявил о "Единозбор" на 1 миллиард гривен.
В планах фонда собрать 1 миллиард гривен на дроны-перехватчики и другие важные вещи для мобильных огневых групп.