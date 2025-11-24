Як донатять українці у 2025 році?

Чи активно наразі українці відправлять гроші на ЗСУ, пише 24 Канал з посиланням на опитування команди Rakuten Viber.

У Rakuten Viber запитали українців, чи донатять вони ЗСУ та знайомим, які перебувають на передовій. Аналогічне опитування проводилось у 2023 та 2024 роках. Цьогоріч в опитуванні взяли участь понад 19 тисяч користувачів.

Отже, було поставлене питання "Чи донатите ви на ЗСУ та знайомим, які служать?". Відповіді розподілились наступним чином:

Так, регулярно з кожної зарплатні – 42% (44% наприкінці 2024 року); Я допомагаю іншим чином – 26% (27% наприкінці 2024 року); Нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюю злість на донати – 14% (так само як і наприкінці 2024 року); Звісно, кожного дня потроху – 8% (5% наприкінці 2024 року); Не бачу сенсу в цьому – 6% (так само як і наприкінці 2024 року); Я служу в ЗСУ – 4% (так само як і наприкінці 2024 року).

Viber також запитав українців, звідки вони дізнаються про збори: "Звідки ви найчастіше дізнаєтесь про збори?". Тут відповіді розподілилися вже таким чином:

Підтримую збори друзів і знайомих, дізнаюся від них – 50% (53% наприкінці 2024 року); Дізнаюся з новин, через новинні канали, які підтримують збори – 14% (13% наприкінці 2024 року); Дізнаюся від блогерів і впливових осіб, за якими стежу – 12% (11% наприкінці 2024 року); Стежу за великими фондами, які цим займаються – 5% (так само як і наприкінці 2024 року); Дізнаюся іншим чином – 19% (так само як і наприкінці 2024 року).

Цікаво! Методикою дослідження стало анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група – від 34 до 45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо, що різні благодійні фонди України зібрали майже стільки ж донатів за перші місяці 2025 року, як за весь 2023 рік. Про це свідчать дані Опендатабота.

Зокрема 24,1 мільярда гривень зібрали 3 найбільші благодійні фонди України у 2024 році. Це на 28% більше, ніж у 2023 році.

