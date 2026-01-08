Что известно о покупке странами Европы российского СПГ?

Ранее Брюссель пообещал запретить импорт российского СПГ до 2027 года, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Однако, анализ свидетельствует: никакого уменьшения объемов не наблюдается. По данным правозащитной НПО Urgewald, в 2025 году в терминалы ЕС было доставлено более 15 млн тонн ямальского СПГ, что принесло Кремлю примерно 7,2 миллиарда евро.

После полномасштабного вторжения в Украину Европа действительно сократила поставки трубопроводного газа из России. Но доля Европы в мировых отгрузках с Ямала за последний год росла до 76,1% против 75,4% в 2024 году.

Импорт остается законным, а ЕС не спешит вводить запрет на поставки российского СПГ, в частности из-за зависимости стран Центральной и Восточной Европы от этого источника энергии,

– объяснили в материале.

Одной из двух европейских судоходных компаний, которые составляют логистический костяк для Ямальского СПГ, является Seapeak. Она базируется в Великобритании. Последний анализ свидетельствует, что Seapeak перевезла 37,3% ямальского СПГ. Кроме того, одиннадцать из 14 специализированных ледокольных танкеров класса Arc7, которые транспортируют СПГ с Ямала, принадлежат Seapeak и Dynagas.

Напомним! Великобритания заявила, что в этом году перейдет к введению запрета на предоставление морских услуг судам, которые перевозят российский СПГ.

Пока Брюссель празднует очередное соглашение о поэтапном отказе от российского газа, наши порты продолжают служить логистическими легкими для крупнейшего российского СПГ-терминала – Ямала. В сложившейся геополитической ситуации мы не можем позволить себе еще один год соучастия. Мы не просто клиенты – мы ключевая инфраструктура, которая поддерживает жизнь этого флагманского проекта,

– сказал Себастьян Реттерс, кампанийник по энергетике и санкциям в Urgewald.

Он добавил, что каждая партия, что разгружается в порту ЕС, – это прямое пополнение военной казны, которая финансирует "резню в Украине".

Как отмечается в тексте, Ямальский завод России зависит от доступа к портам ЕС и использования СПГ-танкеров класса Arc7. Без возможности разгрузки или перегрузки в портах ЕС, в частности в бельгийском Зебрюгге, судам пришлось бы выбирать значительно более длинные маршруты.

По данным Urgewald, в 2025 году в бельгийский терминал прибыли 58 судов, доставив 4,2 миллиона тонн СПГ. В 2025 году всего 87 судов доставили 6,3 миллиона тонн СПГ во французские порты Дюнкерк и Монтуар, что сделало Францию крупнейшим импортером.

Важно! Доступ к европейским портам позволяет ледокольным танкерам быстро возвращаться в Арктику за новыми партиями газа, вместо того чтобы быть привязанными к многонедельным рейсам в Азию.

Напомним, что экспорт СПГ в 2025 году буквально достиг рекордов. Он вырос на 4% по сравнению с 2024 годом. В частности экспорт достиг 429 миллионов тонн. Об этом пишет Bloomberg.

Основными драйверами роста экспорта стали США и Канаде. Крупнейшими покупателями газа – Китай и Япония.

Обратите внимание! Мировые объемы торговли СПГ продолжат расти на 7,5 – 8% в 2026 году.

Что еще известно о сотрудничестве ЕС и России?