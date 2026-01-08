Що відомо про купівлю країнами Європи російського СПГ?

Раніше Брюссель пообіцяв заборонити імпорт російського СПГ до 2027 року, передає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Читайте також "Перемовини досягли нового рубежу": Зеленський сказав, чи можливе закінчення війни у 2026 році

Однак, аналіз свідчить: жодного зменшення обсягів не спостерігається. За даними правозахисної НУО Urgewald, у 2025 році до терміналів ЄС було доставлено понад 15 млн тонн ямальського СПГ, що принесло Кремлю приблизно 7,2 мільярда євро.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Європа дійсно скоротила постачання трубопровідного газу з Росії. Але частка Європи у світових відвантаженнях із Ямалу за останній рік росла до 76,1% проти 75,4% у 2024 році.

Імпорт залишається законним, а ЄС не поспішає запроваджувати заборону на постачання російського СПГ, зокрема через залежність країн Центральної та Східної Європи від цього джерела енергії,

– пояснили у матеріалі.

Однією з двох європейських судноплавних компаній, які становлять логістичний кістяк для Ямальського СПГ, є Seapeak. Вона базується у Великій Британії. Останній аналіз свідчить, що Seapeak перевезла 37,3% ямальського СПГ. Крім того, одинадцять із 14 спеціалізованих криголамних танкерів класу Arc7, які транспортують СПГ з Ямалу, належать Seapeak та Dynagas.

Нагадаємо! Велика Британія заявила, що цього року перейде до запровадження заборони на надання морських послуг суднам, які перевозять російський СПГ.

Поки Брюссель святкує чергову угоду щодо поетапної відмови від російського газу, наші порти й далі слугують логістичними легенями для найбільшого російського СПГ-термінала – Ямалу. У чинній геополітичній ситуації ми не можемо дозволити собі ще один рік співучасті. Ми не просто клієнти – ми ключова інфраструктура, яка підтримує життя цього флагманського проєкту,

– сказав Себастьян Реттерс, кампанійник з енергетики та санкцій в Urgewald.

Він додав, що кожна партія, що розвантажується в порту ЄС, – це пряме поповнення військової скарбниці, яка фінансує "різанину в Україні".

Як зазначається у тексті, Ямальський завод Росії залежить від доступу до портів ЄС та використання СПГ-танкерів класу Arc7. Без можливості розвантаження або перевантаження в портах ЄС, зокрема в бельгійському Зебрюгге, суднам довелося б обирати значно довші маршрути.

За даними Urgewald, у 2025 році до бельгійського термінала прибули 58 суден, доставивши 4,2 мільйона тонн СПГ. У 2025 році загалом 87 суден доставили 6,3 мільйона тонн СПГ до французьких портів Дюнкерк і Монтуар, що зробило Францію найбільшим імпортером.

Важливо! Доступ до європейських портів дає змогу криголамним танкерам швидко повертатися в Арктику по нові партії газу, замість того щоб бути прив’язаними до багатотижневих рейсів до Азії.

Нагадаємо, що експорт СПГ у 2025 році буквально сягнув рекордів. Він зріс на 4% у порівнянні з 2024 роком. Зокрема експорт досягнув 429 мільйонів тонн. Про це пише Bloomberg.

Основними драйверами зростання експорту стали США та Канаді. Найбільшими покупцями газу – Китай та Японія.

Зверніть увагу! Світові обсяги торгівлі СПГ продовжать зростати на 7,5 – 8% у 2026 році.

Що ще відомо про співпрацю ЄС та Росії?