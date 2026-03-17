Кто стал главой Наблюдательного совета Нафтогаза?

Им стал канадский эксперт с более чем 30-летним опытом в нефтегазовой отрасли Данкан Найтингейл, о чем говорится на сайте компании.

Все члены Наблюдательного совета присутствовали лично.

Заметьте! Заместителем председателя же назначили представителя от государства и государственного секретаря КМУ Константина Марьевича.

Спасибо Правительству Украины за поддержку реформы корпоративного управления и профессиональный подход к ее реализации,

– сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

На заседании Наблюдательный совет также образовал три новых комитета:

Комитет по вопросам назначений, вознаграждений и оценивания возглавил Роберт Слешинский. В его состав вошли Данкан Найтингейл и Константин Марьевич. Комитет по вопросам аудита и финансов – его главой стал Эрик Расмуссен. Членами комитета назначили Тора Мартина Анфиннсена и Анну Артеменко. Комитет по вопросам стратегии и устойчивого развития – его возглавляет Тор Мартин Анфиннсен. В состав комитета вошли Эрик Расмуссен и Анна Артеменко.

Обратите внимание! Наблюдательный совет также утвердил календарь очередных заседаний на 2026 год и рассмотрел ряд операционных вопросов.

В частности сайт ExPro пишет, что Найтингейл – это специалист в нефтегазовой отрасли, который специализируется на операционном управлении добычей и стратегическом развитии энергетических активов.

Он имеет опыт на должности председателя наблюдательного совета "Укрнафты":

внедрял практики корпоративного управления ОЭСР;

усиливал системы внутреннего контроля.

Также Данкан Найтингейл занимал также должности председателя правления Blacksteel Energy Inc. и старшего советника CEO Octavia Energy.

