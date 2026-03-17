Хто став очільником Наглядової ради Нафтогазу?

Ним став канадський експерт із понад 30-річним досвідом у нафтогазовій галузі Данкан Найтінгейл, про що йдеться на сайті компанії.

Усі члени Наглядової ради були присутні особисто.

Зауважте! Заступником голови ж призначили представника від держави та державного секретаря КМУ Костянтина Мар’євич.

Дякую Уряду України за підтримку реформи корпоративного управління і професійний підхід до її реалізації,

– сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

На засіданні Наглядова рада також утворила три нові комітети:

Комітет з питань призначень, винагород і оцінювання очолив Роберт Слешинський. До його складу увійшли Данкан Найтінгейл та Костянтин Мар’євич. Комітет з питань аудиту і фінансів – його главою став Ерік Расмуссен. Членами комітету призначили Тора Мартіна Анфіннсена та Анну Артеменко. Комітет з питань стратегії та сталого розвитку – його очолює Тор Мартін Анфіннсен. До складу комітету увійшли Ерік Расмуссен та Анна Артеменко.

Зауважте! Наглядова рада також затвердила календар чергових засідань на 2026 рік та розглянула низку операційних питань.

Зокрема сайт ExPro пише, що Найтінгейл – це фахівець у нафтогазовій галузі, який спеціалізується на операційному управлінні видобуванням та стратегічному розвитку енергетичних активів.

Він має досвід на посаді голови наглядової ради "Укрнафти":

впроваджував практики корпоративного управління ОЕСР;

посилював системи внутрішнього контролю.

Також Данкан Найтінгейл обіймав також посади голови правління Blacksteel Energy Inc. та старшого радника CEO Octavia Energy.

