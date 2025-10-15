Почему происходит задержка выплат за август?

Однако дело в том, что выплата Нацкешбека за последний месяц лета находится в активной стадии обработки, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Украинцам объяснили, что объем выплат за август является рекордным. Поэтому процесс требует несколько больше времени, чем обычно.

Все участники программы получат средства в полном объеме после завершения технических процедур,

– заверили в заметке.

Заметьте! Отмечается, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с партнерами принимает все необходимые меры для скорейшего зачисления средств участникам программы и поблагодарили всех, кто поддерживает украинского производителя.

В частности в июле текущего года Национальный кэшбек уже установил новый рекорд. За этот месяц было потрачено более 5 миллиардов гривен именно на украинские товары, о чем рассказали в Министерстве экономики страны.

В июле украинцы потратили 5,07 миллиарда гривен на товары, зарегистрированы в программе "Национальный кэшбек" – это самая большая сумма за месяц от старта программы,

– сообщили в ведомстве.

За эти покупки государство выплатило 507 миллионов гривен кэшбека для 3,6 миллиона участников, которые активировали свои карты в приложении Дия.

Обратите внимание! В частности подчеркивается, что с начала 2025 года объем продаж в рамках программы достиг 32,4 миллиарда гривен, а с момента запуска – почти 40 миллиардов гривен, а участники программы уже получили около 4 миллиардов гривен кэшбека.

Что еще следует знать о Нацкешбеке?