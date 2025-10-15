Чому відбувається затримка виплат за серпень?
Однак річ у тім, що виплата Нацкешбеку за останній місяць літа перебуває в активній стадії обробки, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки України.
Українцям пояснили, що обсяг виплат за серпень є рекордним. Тому процес потребує дещо більше часу, ніж зазвичай.
Усі учасники програми отримають кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур,
– запевнили у дописі.
Зауважте! Наголошується, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з партнерами вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого зарахування коштів учасникам програми та подякували всім, хто підтримує українського виробника.
Зокрема у липні поточного року Національний кешбек вже встановив новий рекорд. За цей місяць було витрачено понад 5 мільярдів гривень саме на українські товари, про що розповіли у Міністерстві економіки країни.
У липні українці витратили 5,07 мільярда гривень на товари, зареєстровані в програмі "Національний кешбек" – це найбільша сума за місяць від старту програми,
– повідомили у відомстві.
За ці покупки держава виплатила 507 мільйонів гривень кешбеку для 3,6 мільйона учасників, які активували свої картки у застосунку Дія.
Зверніть увагу! Зокрема підкреслюється, що від початку 2025 року обсяг продажів у межах програми сягнув 32,4 мільярда гривень, а з моменту запуску – майже 40 мільярдів гривень, а учасники програми вже отримали близько 4 мільярдів гривень кешбеку.
Що ще слід знати про Нацкешбек?
- За допомогою Нацкешбеку українці можуть заощаджувати на комунальних послугах. Зокрема йдеться про оплату за газ чи його доставку.
- Максимально на місяць можна витратити 3 000 гривень.