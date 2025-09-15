Сколько нужно финансирования на 2026 год?

На сегодня дефицит государственного бюджета на 2026 год, непокрытый международной помощью, составляет 16 миллиардов евро. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, сообщает 24 Канал.

По словам министра, в этом году Украина получила больше денег от партнеров, чем в прошлом, а в следующем нужно еще больше.

Мы еще не видели финальной стадии этой войны, поэтому нам нужно готовиться. Мне необходимо покрыть 16 миллиардов евро на следующий год,

– отметил Марченко.

Он добавил, что расчеты продолжаются. Киев надеется, что удастся договориться с международными донорами и закрыть дефицит средств на следующий год. Сейчас этот вопрос является главным.

Также Марченко ответил о возможности использования замороженных российских активов в качестве залога для кредита Украине. Такую идею предложила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе.

Министр считает, что в этом вопросе ЕС может действовать очень креативно, и приветствовал подобную инициативу. Но отметил, что европейские страны пока обсуждают конкретный механизм.

Они способны подготовить различные механизмы, которые помогают нам использовать замороженные активы без реальной конфискации,

– заверил Марченко.

Важно! В августе Марченко говорил, что дефицит финансирования на 2026–2027 годы, который пока не покрыт подтвержденными источниками, оценивается в 37 миллиардов долларов. Мол, в 2026 году Украине понадобится 45 миллиардов долларов внешней поддержки, часть из которых планируют компенсировать за счет резервов, сформированных благодаря нынешним поступлениям международной помощи.

